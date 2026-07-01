Aficionado celebra con euforia el gol de México en un juego de los Dodgers y maravilla al mundo (VIDEO)

La pasión por la Selección Mexicana no conoce limites, pues un aficionado del Tricolor celebró con mucha pasión y euforia el gol ante Ecuador correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, protagonizando una escena que se volvió viral, pues estaba en pleno juego de los Dodgers de los Ángeles en las Grandes Ligas.

El momento se vivió en el Dodgers Stadium. Un fan estaba atrás de home y cuando el estadio estaba en silencio se escuchó un estruendoso grito de GOOOOOL. El fan, que portaba con orgullo la playera de la Selección Mexicana, se levantó de su asiento y empezó a celebrar la anotación de los aztecas. Los otros asistentes el juego de la MLB lo veían raro, pues era curioso verlo celebrar.

This fan was going wild after Mexico scored in the World Cup at the Dodgers/Athletics game 🤣 pic.twitter.com/fP9EQMNNmo — MLB (@MLB) July 1, 2026

El video del aficionado no tardó en viralizarse en redes sociales, como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios se sumaron a la pasión y destacaron la entrega de esta persona por los colores de México, que sacó un triunfo importante ante la Selección Ecuatoriana por marcador de 2-0, que sirvió para avanzar a los octavos de final.

En Estados Unidos hay una gran cantidad de mexicanos, en especial en Los Ángeles, California y los Dodgers son un equipo conocido por tener una base de fans muy latina. La relación entre la novena angelina y los aficionados mexicanos se cimentó con fuerza gracias a la leyenda Fernando Valenzuela, uno de los grandes pitchers de los Dodgers.

México avanza a octavos de final

La Selección Mexicana vivió una noche especial en el Estadio Azteca. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez el Tricolor se mantiene invicto y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de vencer 2-0 a Ecuador. En La Razón puedes revivir los mejores momentos. Gracias por seguir el directo.

La otra victoria del Tricolor en ronda de nocaut del Mundial fue ante Bulgaria en octavos de final de México 86 (curiosamente otro torneo como anfitrión). En cuartos se acabó la ilusión al perder en penaltis ante Alemania, en el Volcán de Monterrey.

El siguiente rival de Javier Aguirre y sus pupilos en la Copa del Mundo 2026 será ante el vencedor de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo. La buena noticia para México es que ese cotejo todavía se disputa en el Estadio Azteca.

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