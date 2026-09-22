A medio torneo, sólo tres equipos cumplen con la regla de menores

Llegó el primer parón de Fecha FIFA después del Mundial 2026 y muchos equipos inician en el banquillo con caras nuevas, pero también las ligas alrededor del orbe ocuparán este descanso para observar lo que han hecho bien o mal hasta el momento.

En la Liga MX ya se llegó a la mitad del campeonato y uno de los temas que últimamente preocupa mucho a los clubes es el cumplimiento de minutos de menores en el terreno de juego y solamente hay tres equipos que han cumplido con dicho requerimiento.

Para sorpresa de muchos, el América ya concluyó con el pendiente; Atlante y Xolos ya también lograron el objetivo. De la mano de Guillermo Almada, las Águilas han recurrido a sus fuerzas básicas y eso le ha ayudado para poder llegar a la meta tras nueve jornadas disputadas en el Apertura 2026.

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2 años tiene que la Liga MX reactivó la regla de menores

El América, que el fin de semana vino de atrás para rescatar un empate 2-2 como local contra Chivas en el clásico nacional, ocupa la tercera posición en este listado con 1,217 minutos acumulados, abajo del Atlante (1,458) y Xolos (1,473), que lideran la tabla de menores.

Los de Coapa son, junto con Querétaro, el segundo equipo que más jugadores nacidos a partir de 2003 han ocupado en lo que va del certamen, ambos con seis, que en el caso de los azulcremas son Diego Arriaga, Alejandro Cárdenas, Franco Rossano, Patricio Salas, Miguel Ángel Vázquez y Dagoberto Espinoza, quien es el que más actividad ha tenido de todos ellos con 602 minutos. El Pato Salas, por su parte, sumó 33 minutos entre los dos partidos en los que tuvo participación antes de irse a Portugal con el Famalicao.

De esos jugadores, el que más ha llamado la atención de los aficionados de las Águilas es el delantero yucateco Alejandro Cárdenas, quien cosecha un gol, mismo que hizo en el 3-0 sobre Santos en la cancha del Estadio Azteca, en la tercera fecha del torneo.

El Atlante es el club que más futbolistas ha utilizado para cumplir con este lineamiento, con siete, entre los cuales el más activo es el medio ofensivo Walter Portales con 800 de 810 minutos posibles, pues solamente no concluyó los encuentros contra Cruz Azul y Atlas.

Ramiro Árciga es el elemento de Xolos que más acción ha tenido para este requerimiento con 543 minutos, seguido del seleccionado nacional Gilberto Mora (496), quien el próximo mes cumplirá 18 años.

Equipos como Pachuca, Necaxa y Pumas están muy cerca del objetivo y posiblemente en dos partidos más ya lo logren. Los Tuzos y los Rayos son cuartos y quintos, de manera respectiva, con 173 y 187 minutos pendientes, mientras que a los auriazules les faltan 205’.

El Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, todavía está lejos de conseguir el objetivo, pues le faltan 572 minutos, un poco más que Chivas, cuyos únicos menores con actividad en lo que va del Apertura 2026 son Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos nacidos en 2007.

Los de Ciudad Juárez, que en la novena fecha del campeonato sumaron sus primeros puntos al derrotar 2-0 a Tigres, también ocupan la última posición en la tabla de menores, pues apenas registran 199 minutos, faltándoles 971 para cumplir con el mínimo establecido de 1,170.

El Monterrey, que a partir de esta campaña es dirigido por el argentino Matías Almeyda, es el único club que ha sumado más minutos que los de Chihuahua con 286, divididos entre cuatro futbolistas, de los cuales el más activo es el mediocampista ofensivo Iker Fimbres (103).

La regla de menores fue reactivada para el Apertura 2024 luego de que la Liga MX la retiró en el Clausura 2020 tras la cancelación de aquel torneo por la pandemia del coronavirus.

El Atlante es la sorpresa del campeonato, ya que está peleando los lugares de la Fiesta Grande y también debuta jóvenes para alcarzar el objetivo.