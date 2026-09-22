Geyse rompe récord histórico con América

El América llevaba 60 años sin un delantero que pudiera marcar goles consecutivos en seis jornadas al hilo, hasta que llegó la brasileña Geyse a la escuadra azulcrema y este Apertura 2026 dejó atrás lo conseguido por Arlindo dos Santos y Horacio López Salgado al anotar en las primeras ocho fechas del torneo local con el equipo de Ángel Villacampa.

La ariete sudamericana llegó en enero de 2026 al nido de Coapa y revolucionó el ataque del equipo azulcrema en el torneo pasado. En su primer semestre en el futbol mexicano, Geyse marcó 11 tantos contando la Liga Femenil y la Concacaf W Champions Cup, además de ayudar al América a conseguir su tercer título de la Liga MX y el primer cetro internacional en la historia del club.

El Dato: América es el único equipo mexicano en ganar la Concacaf W Champions Cup y el segundo del continente en alzarla después del Gotham FC de Estados Unidos.

Hablando de Arlindo dos Santos y Horacio López Salgado, dos leyendas del Club América, son los únicos, antes de Geyse, que lograron marcar en seis jornadas consecutivas en la temporada 1965/1966 y 1969/1970, respectivamente.

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Ni delanteros de la talla de Cuauhtémoc Blanco, Henry Martín, Zague, Enrique Borja, Christian Benítez, Raúl Jiménez u Oribe Peralta, habían logrado este hito con el América, fue 60 años después que Geyse impuso su marca y la brasileña extendió la racha a ocho fechas consecutivas marcando a sus rivales.

El Tip: La carioca militó a lo largo de su carrera en equipos europeos, pero en el Real Madrid tuvo dos etapas.

La dorsal “17” de las Águilas lleva 13 goles en la actual temporada de la Liga Femenil, le ha marcado a Santos, doblete ante Cruz Azul, Puebla, póker ante Necaxa, uno más frente a Tijuana, dos enfrentando a Pumas, a Tigres otro y el último en el partido ante el Atlas.

Actualmente, la delantera de 28 años es la líder de goleo del torneo local con sus 13 anotaciones, aunque la pelea por la Bota de Oro será intensa durante la campaña, ya que en el segundo puesto se encuentra Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis, con 12 tantos en su cuenta personal. El América es el equipo con más dianas del certamen local con 37 goles.

9 años de historia tiene la Liga MX Femenil

La ariete brasileña tiene experiencia en el futbol europeo y en el balompié americano, arrancó su carrera en el Benfica, para luego dar el salto al Barcelona, equipo en el que disputó la Champions League Femenil, su siguiente destino fue el Manchester United y en 2025 se mudó a Estados Unidos para vestir los colores del Gotham FC, aunque en ninguno de estos clubes le fue tan bien como en el América, en donde lleva 25 tantos, más de los que pudo anotar en el Viejo Continente.

Geyse se ha vuelto una pieza fundamental en el esquema de Ángel Villacampa, pues la brasileña es la dueña de la pradera derecha y se encarga de darle esa potencia que le hacía falta a la escuadra azulcrema en ataque.

El conjunto azulcrema aún tiene siete encuentros en la temporada, ante León, Monterrey, Pachuca, Atlético de San Luis, Atlante y Chivas, y todo indica que Geyse seguirá marcando goles para ayudar a su equipo a clasificar a una Liguilla más en busca del bicampeonato. Cabe recalcar que el equipo capitalino es el único que sigue invicto en el certamen tras ocho jornadas (7 victorias y 1 empate).

Con el nuevo formato, en caso de que el América termine en el primer lugar de su grupo, se medirá ante el cuarto puesto del sector A. Las Águilas, año con año, son las favoritas para levantar el campeonato.