Isaac de Toro sufre aparatosa caída en la Vuelta al País Vasco que lo deja fuera de la competencia (VIDEO)

Esta mañana la afición mexicana se levantó con una terrible noticia por parte de Isaac del Toro, pues el mexicano sufrió una aparatosa caída durante la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, la cual lo dejo fuera de la competencia por posibles temas de lesión.
La caída del mexicano fue entre el kilómetro 80 y 100, en el video se puede ver como ‘El Torito’ se levanta, espera un para dejar pasar el dolor del golpe que recibió y vuelve a tomar su bicicleta para seguir la competencia, sin embargo unos metros adelante Isaac del Toro vuelve a detenerse y el vehículo del UAE Team Emirates XRG lo retira de la competencia para salvaguardar su integridad.
En la transmisión se podía ver que el mexicano sufrió raspones en el glúteo y el femoral derecho, además al retirarse de la competencia Isaac del Toro estaba cojeando antes de subirse al vehículo de su equipo.