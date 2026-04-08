Revelan la terrible lesión que sufre Isaac del Toro tras su caída en Itzulia; ¿se pierde la temporada?

Isaac del Toro tuvo que retirarse de la Vuelta al País Vasco.

Isaac del Toro tuvo que abandonar la Vuelta al País Vasco por una aparatosa caída que sufrió durante la Etapa 3 de la competencia, el mexicano logró levantarse por su propio pie y continuar unos metros más, sin embargo más adelante en el recorrido decidió abandonar la competencia y subir al vehículo del UAE Team Emirates XRG para ir al hospital a realizarse estudios.

“Le han hecho radiografías, parece ser que no hay nada roto y vamos a hacerle una ecografía para ver si hay algo de fibras y de momento descartamos, pero tampoco lo sabemos al cien por cien si hay fracturas, per vamos a ser prudentes con el resto de pruebas que le van a realizar”, comentó Joxean Fernández “Matxín”.

El doctor Adrian Rotunno reveló que el mexicano “Tiene un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones. Se someterá a exámenes adicionales por precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo”.

We have a medical update on @ISAACDELTOROx1 after his @ehitzulia withdrawal ⤵️



🙏 Please join us in wishing Isaac a speedy recovery. #WeAreUAE



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): “Unfortunately Isaac del Toro suffered a crash on stage 3 of Itzulia Basque Country and was… pic.twitter.com/G1Nis5Nwxs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 8, 2026

¿Isaac del Toro podría perderse la temporada con el UAE Team Emirates XRG?

Isaac del Toro se someterá a más pruebas en estos días para determinar al 100 por ciento la magnitud de su lesión, pues en la transmisión se alcanzó a ver que la parte derecha del cuerpo del mexicano fue la que se llevó la peor parte, hasta su traje termino roto de la parte del glúteo.

Aún no se sabe cuanto tiempo estará fuera de la actividad el ciclista mexicano, ya que el equipo de Isaac del Toro aún espera algunos estudios para determinar el tiempo de recuperación del mexicano antes que que pueda volver a pedalear en Europa.

De momento, la Vuelta al País Vasco terminó para ‘El Torito’ y sus fanáticos esperan que no sea una lesión grave para poder verlo en la siguiente competencia que tiene el equipo programada para él.

With 60km to go on stage 3 of @ehitzulia, we have @Igorarrieta9 in the breakaway 💪



Unfortunately, a crash forced @ISAACDELTOROx1 out of the race earlier in the stage. We will provide an update on Isaac in due course.#WeAreUAE | #Itzulia2026 pic.twitter.com/Gk9Pd6DH2u — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 8, 2026