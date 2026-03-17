¡INÉDITO! CAF le quita a Senegal título de la Copa Africana y se lo da a Marruecos

La CAF le quitó a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones que le había ganado a Marruecos.

Marruecos recibió de manera sorprendente el título de la Copa Africana de Naciones, otorgado el martes por jueces de apelación que revocaron la victoria de Senegal en la caótica final disputada en enero.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que su junta de apelaciones determinó que Senegal “perdió por incomparecencia” la final y que su triunfo 1-0 en tiempo extra pasa a ser una victoria por defecto 3-0 para la anfitriona Marruecos.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

En la final del 18 de enero en Rabat, los jugadores de Senegal, encabezados por el técnico Pape Thiaw, abandonaron el campo en señal de protesta durante 15 minutos en el tiempo añadido. Los aficionados intentaron irrumpir en la cancha cuando se le concedió a Marruecos un penal que hubiera sentenciado el encuentro.

Cuando se reanudó el juego, el lanzamiento desde el punto de penal del delantero marroquí Brahim Díaz —una definición de vaselina conocida como “Panenka”— fue atajado por el arquero Édouard Mendy y Senegal marcó el único gol en la prórroga.

La tensión en el estadio ya había aumentado porque a Senegal se le había anulado un gol minutos antes de que se señalara el penal a favor de Marruecos.

En el segundo minuto del tiempo añadido, el aparente gol de la ventaja de Senegal fue invalidado por una falta de Abdoulaye Seck, pero las repeticiones de televisión mostraron muy poco contacto sobre el defensor marroquí Achraf Hakimi.

En una primera audiencia disciplinaria, la CAF impuso multas por más de 1 millón de dólares y sanciones a jugadores y dirigentes de Senegal y Marruecos, pero dejó intacto el resultado.

EVG