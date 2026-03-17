Champions League 2026: Así van AL MOMENTO los cuartos de final; ¿a quién enfrenta el Real Madrid y el Barcelona?

La Champions League entra en su recta final y los mejores equipos de Europa comienzan a colocarse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los primeros en meterse en la siguiente ronda son el Real Madrid, Sporting Lisboa, PSG y Arsenal.

Con estos cuatro clasificados, ya se conocen las primeras dos llaves de los cuartos de final. El Real Madrid se verá las caras ante el Bayern Múnich en un duelo que, para muchos, será una final adelantada. Por otra parte, el Sporting de Lisboa se enfrentará al Arsenal.

Los otros cuatro invitados saldrán de los partidos de este miércoles entre Barcelona vs. Newcastle, Tottenham vs. Atlético de Madrid, Liverpool vs. Galatasaray y Bayern Múnich ante el Atalanta.

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Cuartos de final al momento

Real Madrid vs Bayern Múnich

Arsenal vs Sporting de Lisboa

El Arsenal da la cara por la Premier en Champions

Cuando parecía que los clubes ingleses tenían muy complicado su pase a los cuartos de final, apareció el Arsenal y demostró por qué es el líder de la Premier League, ya que, después del empate en la ida ante el Bayer Leverkusen, logró llevarse el encuentro de vuelta ante su gente.

El Manchester City y Pep Guardiola se despidieron de la Champions League peleando hasta el final, pero cometiendo errores que les costaron el pase a la siguiente ronda. En el partido de ida, perdieron 3-0 ante el Real Madrid, pero, para la vuelta, tenían todo para buscar una remontada histórica y la expulsión de Bernardo Silva al minuto 20 sentenció el encuentro para los citadinos. Finalizó 5-1 en el global.

Quien no tuvo problemas en su llave fue el PSG. El conjunto parisino venció, humilló y demostró las carencias de un Chelsea que se va goleado por un marcador de 8-2 y tendrá que enfocarse en la Premier League si desea regresar al torneo más importante a nivel de clubes en el mundo el próximo año.

La cenicienta se despide de la Champions League

La cenicienta se despidió de la Champions League. El Bodo/Glimt de Noruega había ilusionado al mundo del futbol después de haber ganado en la ida por un marcador de 3-0 al Sporting de Lisboa, pero el cuadro portugués demostró por qué es uno de los históricos en Europa y, con una contundente voltereta de 5-3 en el global, consiguió su boleto a los cuartos.

Hay que esperar qué sucede este miércoles, cuando se den los partidos de vuelta de los últimos encuentros. Uno de los favoritos para avanzar es el Barcelona, pero el Newcastle United, con un equipo repleto de jóvenes talentos, podría dar la sorpresa.