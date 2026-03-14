¡GOLAZO! Arda Güler anota desde atrás de media cancha para humillar al Elche en el Santiago Bernabéu

A pesar de que el Real Madrid iba ganando 3-1 con un minuto por jugarse en el reloj, Arda Güler sacó un disparo desde su propio campo y terminó incrustándose hasta el otro lado en la portería rival, un disparo de poco más de 45 metros que dejó humillado al portero del Elche.

Arda Güler, que entró de cambio en el segundo tiempo del encuentro, no quería que su nombre quedara fuera del marcador esta noche en la capital de España y, antes de que iniciara el descuento, puso el cuarto tanto de los merengues en su cancha para poner el último clavo en el ataúd del Elche.

El mediocampista de Turquía fue elogiado por sus compañeros que estaban en la banca y en el terreno de juego, además de que todos los asistentes al Estadio Santiago Bernabéu se levantaron de su asiento para otorgarle reconocimiento con sus aplausos.

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ARDA GULER I AM SPEECHLESS WHAT A GOAL 🤯🤯🤯🤯

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Real Madrid sigue en la pelea por el título de LaLiga de España

El Real Madrid consiguió una importante victoria ante el Elche en la Jornada 28 de LaLiga de España, para mantenerse en la pelea con el Barcelona por el título del torneo local, pues siguen apretando a los culés en la tabla general.

De momento, el conjunto de Álvaro Arbeloa suma 66 puntos en su cuenta personal, cosecha de 21 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Con sus tres puntos ante el Elche, los merengues están a un punto de los blaugranas, pero el equipo de Hansi Flick tiene un encuentro menos.

En caso de que el Barcelona pierda ante el Sevilla, LaLiga de España se pondría al rojo vivo en la recta final de la temporada, pues un punto separaría al Real Madrid de los culés y el último Clásico de la temporada se juega el 10 de mayo del 2026.

💎 ¡Este chico tiene un guante en el pie! pic.twitter.com/O2KFZzAaQk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2026

Real Madrid vence al Elche y ahora va por el pase a cuartos en la Champions

A mitad de semana, Federico Valverde realizó una excelente actuación ante el Manchester City y le dio la victoria al Real Madrid por marcador de 3-0 en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Será esta semana que viene cuando el Real Madrid busque su pase a los cuartos de final de la competencia internacional en la cancha del Etihad Stadium con una ventaja de tres goles en el marcador global.

Cabe recalcar que el Real Madrid jugará de visita y en la ida Vinicius Jr. falló un penal que pudo significar el cuarto tanto para sentenciar la serie, así que será un auténtico partidazo este martes en Inglaterra.

DCO