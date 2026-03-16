Checo Pérez no se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo; se robó el show

Sergio Checo Pérez no se quiso perder la pelea del año y así lo demostró en el avión en el que viajaba. El piloto mexicano subió una foto a su Instagram oficial en la que se puede ver cómo estaba pendiente del combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el evento de Ring Royal.

Con una imagen y emoticonos de risa, Checo Pérez confirmó que está atento a los grandes eventos que ocurren en su país y, sin duda, eso causó una gran alegría en sus aficionados, quienes comenzaron a comentarle algunas cosas.

Checo Pérez no se perdió la pelea entre Adame y Trejo. ı Foto: Instagram

En la pelea de Ring Royal entre Adame y Trejo, el ganador del combate de boxeo fue el actor y conductor. En el segundo round, noqueó al cazador de fantasmas y con eso terminó una polémica de más de 20 años, en la cual ambos personajes solo se insultaban, pero ninguno se atrevía a ponerse los guantes.

Checo Pérez corrió este fin de semana en el Gran Premio de China y, aunque no le fue bien, lo importante es que su auto con Cadillac sigue terminando las carreras y así puede probarlo a fondo para hacer los cambios necesarios con los ingenieros encargados.

¿Alfredo Adame y Carlos Trejo terminan su enemistad de dos décadas en el evento Ring Royale? 🥊🔥📺 #RingRoyale #Boxeo https://t.co/tWJgD2Pttv — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 16, 2026

La próxima parada de la Fórmula 1 es en el Gran Premio de Japón el sábado 28 de marzo a las 23:00 horas del centro de México. Hay que recordar que durante abril no habrá competencias del Gran Circo, ya que se suspendieron las carreras en Medio Oriente por culpa de la guerra contra Estados Unidos.

En este momento, Checo Pérez ocupa el lugar 20 en la tabla general de pilotos, pero el volante mexicano no se preocupa, ya que sabe que su trabajo principal es estudiar bien el nuevo auto de Cadillac para ayudar a que mejore.