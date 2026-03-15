Checo Pérez habla sobre el incidente con Valtteri Bottas; “no fue con intención”

Checo Pérez ya cumplió su segunda carrera con Cadillac en la Fórmula 1 y sigue terminando los Grandes Premios, pero sin sumar puntos, pues en esta ocasión terminó en el lugar 15. Lo que fue para sorpresa de todos fue el incidente que al inicio de la carrera tuvo con su coequipero Valtteri Bottas.

Checo Pérez en un intento de tener una salida rápida y, por lo mismo, no se dio cuenta de que pudo haber dañado el monoplaza de su compañero en Cadillac y al término del Gran Premio de China salió a ofrecer disculpas y a señalar que él fue el culpable de que tuvieran dicho contacto.

“Sí, quiero decir, eso fue todo mi culpa. Vi el hueco y fui por él. Pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir. Desafortunadamente, eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, logré regresar al grupo”, señaló el volante azteca.

Así fue la arrancada en el Gran Premio de China 🇨🇳



Excelente inicio de Colapinto. Checo y Bottas desafortunadamente tuvieron un contacto.#F1 #ChineseGP



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El oriundo de Jalisco resaltó sentir mucha vergüenza por lo sucedido, pues “el peor sentimiento que puedes tener. Creo que fue sólo un error de juicio de mi parte. Y afortunadamente, no pasó nada. Es importante simplemente disculparse y darte cuenta de que la regaste, y así son las cosas, a veces cometes errores”.

A lo largo del fin de semana del Gran Premio de China, Sergio Pérez tuvo una gran cantidad de problemas con su Cadillac y en el día de la carrera no fue la excepción, ya que aseguró que su batería también tuvo algunos incidentes y no reaccionó de la manera esperada.

“En la segunda tanda, estaba a punto de rebasar a Valtteri con el modo de rebase activado y perdí el motor. Perdí la batería, así que perdí como cinco segundos. Y más tarde, perdí otros 15 o 20 segundos”, añadió.

EN LA RECTA FINAL del año calendario se anunció que Cadillac llega como nueva escudería para 2026 y uno de los pilotos será el mexicano Sergio Checo Pérez. El tapatío será acompañado por Valtteri Bottas. ı Foto: AP, Reuters y X

Por último, resaltó lo positivo que hay en las primeras dos carreras de Cadillac en la Fórmula 1 y que aún hay mucho por hacer, pero que se está trabajando en ello.

“Lo positivo es que terminamos con ambos autos. Lo negativo es que creo que tenemos mucha limpieza que hacer en muchas áreas para asegurarnos de no perder posición en pista y llegar a las carreras mucho más preparados”, concluyó.