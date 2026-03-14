Aficionada en China le pide un autógrafo a Checo Pérez en un objeto inaudito y el mexicano le cumple (VIDEO)

Checo Pérez se encuentra en Shanghái para disputar el Gran Premio de China, pero cuando estaba llegando a su hotel se encontró con un grupo de fanáticos que esperaban su llegada para conseguir un autógrafo del mexicano, aunque una de las aficionadas se llevó las risas del jalisciense.

En el video se puede ver cómo la fanática le habla a Sergio Pérez y le extiende la mano con un billete de 500 pesos mexicanos; el volante de Cadillac se rio un poco, pero terminó plasmando su firma en en el papel.

La aficionada le explicó que estuvo un tiempo trabajando en México, la razón por la que tenía un billete de 500 pesos en su poder, además de que Checo Pérez antes de irse le dijo a la aficionada “es mucho dinero”.

Hasta checo sabe que 500 son 500 pesos JAJAJAJAN pic.twitter.com/4YMaC29wak — daldi lvs val (@chesquitito) March 14, 2026

Checo Pérez sigue sufriendo en el inicio de la temporada de la Fórmula 1

Checo Pérez no ha tenido el inicio esperado en la temporada 2026 de la Fórmula 1, pues el mexicano ha sufrido varios problemas con su monoplaza en la pista y el último fue en la Sprint Race del Gran Premio de China, pues su vehículo se desarmó en plena pista.

Antes de que terminara la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái, el monoplaza del jalisciense perdió la parte lateral derecha, dejando descubierto el motor del carro y una imagen nunca antes vista en la Fórmula 1.

Además, el video que circula en redes sociales nos muestra cómo, en la primera recta del circuito, el vehículo comienza a perder piezas que salen volando a los costados de la pista; lo bueno es que el mexicano logró terminar la carrera.

‼️ ¡¡¡Así ha quedado el Cadillac de Checo Pérez!!!



🤯 Se le ha volado la tapa motor por completo#F1 #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/76UvWfQuKa — Nachez (@Nachez98) March 14, 2026

Checo Pérez saldrá desde la última posición en el Gran Premio de China

El segundo fin de semana de actividad dentro de la Fórmula 1 no ha sido el mejor para Checo Pérez, pues no pudo participar en la clasificación de la Sprint Race por un tema en el combustible y en la qualy para el Gran Premio de China terminó en la última posición.

El piloto mexicano largará desde la vigésimasegunda posición de la parrilla, esperando que pueda escalar posiciones para culminar dentro de los puntos, aunque las fallas que han tenido los Cadillac dejan la incógnita abierta de lo que pueda ocurrir en el Circuito Internacional de Shanghái.

Después de la parada en China, la Fórmula 1 alistará sus cosas para viajar a Japón y será en el Circuito de Suzuka donde se corra la tercera fecha de la campaña de la Fórmula 1.

DCO