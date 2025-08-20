“Propietarios de palcos del Estadio Azteca quieren que se respete la ley”

A poco menos de 300 días de que comience el Mundial de futbol, todo parece indicar que los dueños de los palcos y plateas del Estadio Azteca podrán hacer uso de sus lugares durante el magno evento.

Pero a pesar de que se esperan buenas noticias para finales de este mes, Roberto Ruano, secretario general de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), y Guillermo Torres, dueño de un palco y el encargado de encabezar la demanda contra las autoridades del recinto ante la Profeco, dejaron en claro que la única posición y opción para la misma es que se respete la ley y los lugares que les dio el entonces Distrito Federal cuando los compraro, bajo un fideicomiso para gozar de los mismos por 99 años.

El Dato: El Azteca recibirá cinco juegos en el Mundial del 2026: tres de fase de grupos (11, 17 y 2 de junio), uno de dieciseisavos y uno de octavos de final (30 de junio y 5 de julio).

Así lucen los asientos y el interior del palco de Roberto Ruano. Fotos›Roberto Ruano y Guillermo Torres

“El consenso es llegar hasta las últimas consecuencias y ésa es la posición de la asociación, no aceptar ninguna negociación que no sea el que se respete el título que nos otorgó el Distrito Federal cuando se adquirieron estos lugares”, aseveró Roberto Ruano en exclusiva con La Razón.

Guillermo Torres fue más contundente y aseguró que él y los propietarios de palcos y plateas son víctimas de un delito, por lo que no están dispuestos a aceptar que les ofrezcan boletos en otras zonas del inmueble durante la Copa del Mundo.

“No soy abogado, pero eso es un delito, porque ¿cómo vas a disponer de algo que también es mío? Le pedimos el contrato y no nos dio nada el abogado del estadio. Hemos sido muy claros. Nuestra solución no es que nos den boletos para irnos a otro lado, sino que nos den los boletos de nuestro palco”, afirmó Guillermo Torres a La Razón.

En la imagen, Guillermo Torres Dueño de palco Fotos›Roberto Ruano y Guillermo Torres

El secretario general de la AMTPP adelantó que la FIFA y las autoridades del Coloso de Santa Úrsula llegaron a un acuerdo en beneficio de los propietarios de estos lugares. Se espera que el mismo se anuncie antes del 9 de septiembre, día en el que se llevará a cabo la siguiente audiencia en la denuncia.

“Después de varios intentos de negociación entre el estadio y FIFA llegaron ya a un arreglo, me dijeron que ya estaba solventado el tema, y que próximamente nos notificarán que podemos hacer uso de nuestras localidades tanto en palcos como en plateas”, ahondó.

Por su parte, el ingeniero Guillermo Torres adelantó que en caso de que el 9 de septiembre no reciban una respuesta favorable ya tienen preparadas nuevas demandas y amparos civiles.

“Si el 9 no hay nada, demandará toda la asociación y posteriormente tenemos preparada una cuestión jurídica en la que entrarán demandas civiles, amparos, denuncias, etcétera. Tenemos que ampararnos en el derecho”, reveló.

La vista a la cancha desde el palco de Guillermo Torres. Fotos›Roberto Ruano y Guillermo Torres

La vista a la cancha desde el palco de Guillermo Torres Fotos›Roberto Ruano y Guillermo Torres

Guillermo Torres, propietario de un palco desde la década de 1990, comentó que se enteró de la existencia de la asociación el año pasado tras rumores de que el Estadio Azteca le había dado todo el recinto a la FIFA para disponer del mismo, lo cual, asegura, es el error de origen de las autoridades del icónico inmueble.

“Me entero de la asociación, me inscribo, platico con Roberto (Ruano), y me enlazó con el director del estadio (Félix Aguirre). Yo digo ‘si no hay nada algo tiene que haber’. Relativamente es sencillo, o sea, el Estadio Azteca le da a la FIFA el estadio para que disponga del mismo y ése es un error que comete el estadio, porque tiene palcohabientes y plateahabientes que tienen títulos y esos son por 99 años”, enfatizó.

Roberto Ruano reconoció el apoyo que en todo momento les ha brindado Félix Aguirre, director del Estadio Azteca, pues “su disposición ha hecho que evitemos proceder legalmente y yo sigo creyendo en él”.

El secretario general de esta asociación también afirmó que todos los días se suman personas a la misma y que hasta el momento tienen 4,200 afiliados, lo que representa un 28 por ciento de los aproximadamente 15,000 lugares.

“El aproximado es de 15,000 lugares, calculo unos 10,000 de palcos y 5,000 de plateas. En la asociación tenemos 4,200 afiliados y seguimos creciendo, todos los días se suman dueños. Durante mucho tiempo no hubo mucha difusión de la asociación ni tuvimos exposición en medios, porque así fue el acuerdo con Félix Aguirre, y eso nos limitó mucho en darnos a conocer”, profundizó Roberto Ruano.

Argumentos de los dueños

1.- En 1965 se constituyó un fideicomiso por 99 años para vender los títulos de palcos y plateas bajo este esquema.

2.- En el Estadio Azteca es distinto a otros inmuebles, porque el título dice que por 99 años tienen acceso a todos y cada uno de los eventos que se celebren ahí.

3.- Alrededor de 9 o 10,000 lugares de palcos y plateas de los 15,000 que tiene el inmueble son de personas que tienen su título de uso y goce.

4. La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas nació hace dos años por inconformidad de palcohabientes y plateahabientes ante un mal servicio.