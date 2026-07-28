Distribuidor Vial Kukulcán impulsará el turismo en Cancún en beneficio de 1.3 millones de habitantes

Obra de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), construye en Cancún, Quintana Roo, el Distribuidor Vial Kukulcán, que beneficiará a un millón 320 mil habitantes.

La obra, de 1.92 kilómetros de longitud, registra un avance de 33 por ciento, generará 2 mil 890 empleos y contará con una inversión de 484 millones de pesos.

Este paso superior está diseñado para conectar de forma directa la zona urbana con el Puente Vehicular Nichupté y mejorar el flujo hacia la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún.

TE RECOMENDAMOS: Hay plan de emergencia Sargazos cubren la costa caribeña de México amenazando el turismo y el medio ambiente

Lo anterior ayudará a agilizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de recorrido, en beneficio también de 10 millones de turistas que cada año visitan la región.

Actualmente, los trabajos se concentran en el levantamiento de las columnas, la cimentación asfáltica y la compactación del terreno; así como el desarrollo de pilas, zapatas y colocación de acero de refuerzo.

Además, se realizan obras de infraestructura subterránea relacionadas con redes de agua potable y drenaje, indispensables para el desarrollo del proyecto.

Los trabajos iniciaron en abril de este año y concluirán a finales de octubre de 2026.

Con este Distribuidor Vial Kukulcán y el puente Nichupté, recientemente inaugurado, se impulsa la economía y el turismo en Quintana Roo.

De esta manera, la SICT refrenda su compromiso con la construcción de puentes y distribuidores viales que representa un avance significativo en la consolidación de una infraestructura vial moderna y sostenible.

Te puede interesar:

- Crece presión sobre examen de la UNAM; ésta ofrece estar con los que estudiaron

- Sheinbaum llama a proteger niñez ante redes sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR