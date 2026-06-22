Dinero no se entregó a CNTE, se destinará a mejoras educativas en escuelas de Oaxaca: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los recursos -estimados en 800 millones de pesos- que se aprobaron tras las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente la Sección XXII en Oaxaca, no se entregaron a los docentes inconformes, sino que se ejercerán para garantizar mejoras al sistema educativo.

Luego de tres semanas de plantón y protestas con las que mantuvieron tomadas arterias viales de la Ciudad de México y otros estados en el marco de la Copa Mundial, la Coordinadora se retiró tras haber acordado acudir a mesas tripartitas con autoridades para atender los problemas en cada estado. En el caso de la sección en Oaxaca, la dirigente Yenny Pérez confirmó que el Gobierno Federal liberó un monto presupuestal, sobre el que se negó a precisar la cantidad.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal no negó que se tratara de un monto de 800 mdp; sin embargo, sí rechazó que el dinero se haya entregado para que los maestros lo administren, sino que se tratará de un presupuesto que se destinará para aumentar plazas en comunidades donde haga falta.

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También se cubrirán los gastos para las mejoras en escuelas, por ejemplo, la adquisición de equipo de cómputo que utilizarán las y los estudiantes.

“Lo primero es que no se da ese dinero a la CNTE, al sindicato. Nunca… Es para la educación de las niñas y los niños. ¿En qué se traduce?, en mayor número de plazas para maestros que hoy, por ejemplo, alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros, pues van dirigidas ahí en coordinación con la mesa tripartita… Entonces, no se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas, se entregan de manera directa. a las escuelas”, dijo.

Recordó que estas acciones se suman al despliegue de protramas sociales que sí llegan a las comunidades en aquel estado, como lo son becas y otros programas sociales.

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FGR