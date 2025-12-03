Ernestina Godoy advierte que no habrá tregua a la corrupción en la FGR; va por recuperar la confianza ciudadana

Ernestina Godoy Ramos fue designada como la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por el Senado.

Mantener la independencia, combatir “sin tregua” la corrupción al interior y priorizar a las víctimas, son los ejes que Ernestina Godoy Ramos planteó como nueva titular de de la Fiscalía General de la República (FGR), tras asumir oficialmente el cargo este miércoles ante el Senado de la República.

Apenas seis días después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Godoy fue designada con 97 votos a favor, 19 en contra y 11. Luego de recibir su constancia de nombramiento, afirmó que habrá coordinación “real” con autoridades federales y estatales.

A través de la red social X, sostuvo que “una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”, y reiteró que que la “coordinación cotidiana” es indispensable para combatir la impunidad y garantizar la protección de los derechos humanos, elementos que, dijo, reflejan la “calidad democrática de un sistema de procuración de justicia”.

No obstante, subrayó que la colaboración entre el Gabinete de Seguridad y las instituciones de los tres niveles de gobierno debe ser “con respeto irrestricto a la autonomía e independencia”.

Al mismo tiempo, delineó su visión para la FGR, que desde el 28 de noviembre atraviesa un proceso de reestructuración con nuevos nombramientos en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Oficialía Mayor.

Entre sus objetivos para construir una FGR “a la vanguardia”, que recupere la confianza ciudadana, la nueva fiscal destacó que las víctimas serán la prioridad y perfiló sus compromisos en la nueva etapa del Ministerio Público de la Federación:

Investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos

Inteligencia aplicada en cada caso

Priorización en delitos de mayor impacto

Atención digna e integral a víctimas

Respeto y protección a los derechos humanos; cero tolerancia a la tortura

Procuración de justicia con perspectiva de género

Articulación con la sociedad civil

Profesionalización del personal

Revisión de los procesos internos

“Agradezco todo el apoyo que he recibido de ciudadanas y ciudadanos, colectivas, organizaciones sociales, personas académicas, empresarias, profesionistas, y por supuesto, las víctimas; yo no veo su respaldo como un premio, para mí es un mandato , y como tal, trabajaré para construir una Fiscalía a la vanguardia (...) donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, concluyó.

El día de hoy, tras comparecer ante el pleno del Senado de la República, como parte de un proceso democrático, rendí protesta como Fiscal General de la República (FGR). Desde que decidí dedicar mi vida al servicio público, siempre he tenido claro que la procuración de justicia es… pic.twitter.com/AP6CeCt8Nq — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 3, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr