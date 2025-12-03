Ernestina Godoy advierte que no habrá tregua a la corrupción en la FGR; va por recuperar la confianza ciudadana

Mantener la independencia, combatir “sin tregua” la corrupción al interior y priorizar a las víctimas, son los ejes que Ernestina Godoy Ramos planteó como nueva titular de de la Fiscalía General de la República (FGR), tras asumir oficialmente el cargo este miércoles ante el Senado de la República.
Apenas seis días después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Godoy fue designada con 97 votos a favor, 19 en contra y 11. Luego de recibir su constancia de nombramiento, afirmó que habrá coordinación “real” con autoridades federales y estatales.
A través de la red social X, sostuvo que “una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”, y reiteró que que la “coordinación cotidiana” es indispensable para combatir la impunidad y garantizar la protección de los derechos humanos, elementos que, dijo, reflejan la “calidad democrática de un sistema de procuración de justicia”.
No obstante, subrayó que la colaboración entre el Gabinete de Seguridad y las instituciones de los tres niveles de gobierno debe ser “con respeto irrestricto a la autonomía e independencia”.
Al mismo tiempo, delineó su visión para la FGR, que desde el 28 de noviembre atraviesa un proceso de reestructuración con nuevos nombramientos en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Oficialía Mayor.
Entre sus objetivos para construir una FGR “a la vanguardia”, que recupere la confianza ciudadana, la nueva fiscal destacó que las víctimas serán la prioridad y perfiló sus compromisos en la nueva etapa del Ministerio Público de la Federación:
- Investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos
- Inteligencia aplicada en cada caso
- Priorización en delitos de mayor impacto
- Atención digna e integral a víctimas
- Respeto y protección a los derechos humanos; cero tolerancia a la tortura
- Procuración de justicia con perspectiva de género
- Articulación con la sociedad civil
- Profesionalización del personal
- Revisión de los procesos internos
“Agradezco todo el apoyo que he recibido de ciudadanas y ciudadanos, colectivas, organizaciones sociales, personas académicas, empresarias, profesionistas, y por supuesto, las víctimas; yo no veo su respaldo como un premio, para mí es un mandato , y como tal, trabajaré para construir una Fiscalía a la vanguardia (...) donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, concluyó.
cehr