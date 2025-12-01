CSP: Salida de Gertz de FGR es ‘nueva etapa’; niega resistencia para su salida

“Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro"

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) y su envío a una embajada, sólo es el inicio de una “nueva etapa”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien negó que el jurista se haya resistido al cambio.

Al ser consultada durante su conferencia de prensa sobre si hay una causa grave para su remoción, lo cual es un requisito establecido desde la Constitución para justificar el cambio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su visto bueno al desempeño frente a la Fiscalía e insistió en que sólo se trata de un nuevo periodo.

Aseguró que en ningún momento, Alejandro Gertz Manero se negó a ser enviado a una embajada, por lo que la decisión derivó de un acuerdo mutuo.

“Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente, entonces, eh mis respetos a mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gálvez Manero e inicia una nueva etapa… Creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada”, dijo Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

Hasta ahora, explicó, no se dará a conocer el país al que será enviado, debido a que se debe esperar a que el Senado concluya el procedimiento debido para concretar su salida.

Comentó que, una vez establecidos los cargos espera que haya coordinación.

