Renuncia Ulises Lara a Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes

La dimisión de Ulises Lara coincide con el revés que sufrió la FGR en el proceso penal de Gilda Susana Lozoya Austin, que se le sigue por el caso Agronitrogenados.

A seis meses y 12 días de asumir posiciones clave en la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López presentó ayer su renuncia como vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FIAR). Su salida, atribuida a “motivos personales”, dejó sin titular dos posiciones clave en la institución encargada de procurar justicia federal.

Hasta el cierre de esta edición, la FGR no ha designado a quien ocupara su cargo, según lo confirmaron fuentes extraoficiales de la dependencia a La Razón. Tampoco precisaron si una sola persona conservará las dos tareas o si distribuirá la conducción ministerial y la comunicación pública de la dependencia. El cambio obliga a cubrir un despacho encargado de expedientes federales de alta complejidad y relevancia pública.

1 de enero de 2026 fue designado a la FIAR de la FGR

Ernestina Godoy Ramos, nombró a Lara López el primero de enero de este año como parte de sus primeros ajustes al frente de la dependencia. Un día después, el fiscal anunció su incorporación y agradeció la confianza recibida. Desde entonces concentró el mando del área especializada y la vocería, funciones que mantuvo hasta presentar su dimisión.

A la FIAR, área especial encargada de investigar los “asuntos relevantes” de esta dependencia, le corresponde conocer hechos señalados como delitos y fenómenos de orden federal que se le turnen mediante acuerdo de los titulares de las FGR y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). Su labor abarca casos asignados por importancia o trascendencia, sin desplazar las atribuciones de otras unidades de la institución.

Durante medio año, el exfiscal proporcionó información a los medios de comunicación sobre órdenes de aprehensión, aseguramientos, sentencias condenatorias y avances en investigaciones. Esa labor lo convirtió en uno de los rostros de la administración de Godoy, pues comunicó resoluciones judiciales, operativos y posicionamientos sobre asuntos federales.

Con esta renuncia, Lara López cerró una segunda etapa dentro de la FGR. Antes de incorporarse al equipo central, ocupó la delegación de Morelos de la dependencia federal, desde el 16 de mayo de 2025, donde permaneció hasta comienzos de enero siguiente, cuando recibió la encomienda de dirigir la FIAR y representar a la institución.

Su trayectoria incluye la conducción provisional de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Al asumir el despacho en enero de 2024, enfrentó cuestionamientos porque su cédula profesional como licenciado en Derecho se expidió un día después de su nombramiento, aunque sostuvo que había concluido estos estudios desde 2016.

Siete meses después, la controversia lo alcanzó cuando acudió al sitio donde agentes de Chihuahua intentaban detener al exgobernador Javier Corral. Lara López frenó esa diligencia al señalar que los elementos carecían del oficio de colaboración necesario para actuar en la capital.

Meses después, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero lo incorporó a la estructura federal como delegado en Morelos, en sustitución de Hugo Bello. El movimiento marcó su paso de la procuración de justicia local al orden federal.

Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no había difundido el nombre de una persona sustituta, un calendario para formalizar el relevo ni la distribución de atribuciones.