Día Mundial de la Cuántica: ¿Qué es y por qué se celebra?

Este 14 de abril se celebra el Día Mundial de la Cuántica, e incluso Google lanzó un doodle en el que aparecen dos esferas de Bloch como conmemoración de este día que gira en torno a la computación cuántica.

Este día es una celebración importante para los estudiantes y científicos del mundo, pues incluso se reúnen para poder tener conversaciones sobre este elemento que; pese a ser invisible, es fundamental en la actualidad.

La fecha para celebrar el Día Mundial de la Cuántica fue determinado como una referencia directa a la cifra 4.14, que son las tres primeras cifras que se obtienen al redondear la constante de Planck, la encargada de relacionar la energía de un fotón con su frecuencia.

Con este día; que fue celebrado por primera vez en 2022, se pretende promover la información y comprensión de la cuántica y de la ciencia en el mundo, y actualmente cuenta con el apoyo de representantes de más de 65 países.

Día Mundial de la Cuántica ı Foto: Especial

¿Qué es la Cuántica?

La teoría cuántica es un área de la física que se utiliza para estudiar los elementos a nivel microscópico dentro del mundo subatómico como los átomos, electrones y moléculas, de acuerdo con National Geographic.

Esta es considerada como la base de toda la física y actualmente se aplica en muchas áreas, tales como la tecnología y la cosmología, y se ha utilizado para definir varios términos.

Alrededor de la cuántica no sólo existe la física cuántica, sino también el salto cuántico, el estado cuántico, la computación cuántica, y la teletransportación cuántica.

Uno de los fenómenos analizados y definidos con la cuántica es la luz, pues esta se estudia conforme a sus partículas sueltas para conocer su onda, refracción, difracción y colores.

Día Mundial de la Cuántica ı Foto: Especial

Las esferas de Bloch que aparecen en el doodle de Google son una herramienta geométrica que se utiliza en la computación cuántica para poder comprender los estados cuánticos, superposición y fase de un cúbit.

La computación cuántica es utilizada actualmente por diversas empresas para analizar grandes cantidades de datos, optimizar la cadena de suministros y producción, y realizar simulaciones químicas.

Actualmente existen emuladores de hardware cuántico para aquellas personas que quieran comenzar en este mundo y probar cómo es el funcionamiento de una computadora cuántica sin necesidad de contar con una.

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