Trump firma decreto que impulsa acuerdo de venta de TikTok tras aval de China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto declarando que su plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a inversores locales y mundiales cumplirá los requisitos de una ley de 2024 que dice que la aplicación de videos cortos será prohibida a menos que sus propietarios chinos la vendan.

La nueva empresa estadounidense tendrá un valor aproximado de 14.000 millones de dólares, dijo el vicepresidente JD Vance.

Trump ha retrasado la aplicación de la ley hasta el 16 de diciembre, en medio de los esfuerzos por extraer los activos estadounidenses de TikTok de la plataforma global, alinear a los inversores estadounidenses y obtener la aprobación del Gobierno chino.

“Hubo cierta resistencia por parte de China, pero lo fundamental que queríamos lograr era mantener TikTok en funcionamiento, pero también queríamos asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal y como exige la ley", afirmó Vance.

En tanto, el presidente estadounidense agradeció a su homólogo chino, Xi Jinping, por la aprobación del acuerdo que establece que la plataforma de videos cortos será operada por estadounidenses.

“Mucho respeto por el presidente Xi y agradezco mucho que haya aprobado el acuerdo, porque para que se concretara correctamente, necesitábamos el apoyo de China”, declaró el mandatario de EU.

Trump ha atribuido a TikTok, que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, haberle ayudado a ganar la reelección el año pasado y tiene 15 millones de seguidores en su cuenta personal.

La Casa Blanca también abrió una cuenta oficial de TikTok el mes pasado.

“Esto va a ser totalmente gestionado por estadounidenses“, afirmó el presidente de Estado Unidos.

