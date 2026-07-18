Salud y Agricultura colaboran para investigar brote de Cyclospora en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias mexicanas mantienen una investigación preventiva y trabajan de manera conjunta con Estados Unidos para esclarecer el origen del brote de ciclosporiasis que ha dejado más de mil 600 casos en ese país.

La colaboración incluye acciones de vigilancia, trazabilidad e intercambio de información técnica para proteger la salud de la población y garantizar la inocuidad alimentaria.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mantienen activo un grupo técnico interinstitucional para investigar el brote de Cyclospora cayetanensis reportado en Estados Unidos.

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Las dependencias informaron que las labores en territorio mexicano tienen un carácter estrictamente preventivo y forman parte de una investigación que se desarrolla de manera coordinada con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

FDA update on the investigation of a five-state outbreak of Cyclospora illnesses pic.twitter.com/2sI1tNnb2i — U.S. FDA (@US_FDA) July 18, 2026

Las acciones tienen como objetivo identificar cualquier posible riesgo y fortalecer las medidas de protección tanto para el consumo nacional como para los productos destinados a la exportación.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades estadounidenses, el brote está relacionado epidemiológicamente con el consumo de lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de una cadena de comida en distintos estados del país vecino.

Hasta el momento, la investigación en Estados Unidos registra 1 mil 644 casos confirmados, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con personas que comenzaron a presentar síntomas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

Las autoridades mexicanas aclararon que, aunque la investigación de la FDA ubica la trazabilidad en un proveedor específico de lechuga, el origen del producto no confirma que la contaminación haya ocurrido en México, por lo que las indagatorias continúan para determinar con precisión la fuente del brote.

🧐 ¡Toma nota! 📝 El parásito Cyclospora cayetanensis volvió a encender las alertas sanitarias en Estados Unidos tras provocar el mayor brote de ciclosporiasis registrado en Michigan, donde las autoridades han confirmado más de 1,200 casos y decenas de hospitalizaciones. Aunque… pic.twitter.com/vJTuTsmXSq — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 17, 2026

Asimismo, Cofepris destacó que el país cuenta con un sistema de verificación sanitaria diseñado para proteger la inocuidad de los alimentos que se consumen en el mercado nacional y de aquellos que son exportados.

Como parte de las medidas preventivas, la Dirección General de Epidemiología emitió el 15 de julio un Aviso Preventivo de Viaje dirigido a las personas que planean trasladarse a las entidades estadounidenses donde se han identificado casos de ciclosporiasis, acompañado de recomendaciones para reducir riesgos.

Por su parte, Senasica fortalecerá las acciones de vigilancia en las unidades de producción agrícola y promoverá la correcta aplicación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), con el fin de reforzar las buenas prácticas en toda la cadena alimentaria.

Finalmente, las secretarías de Salud y Agricultura reiteraron su compromiso de actuar con base en evidencia científica y estándares nacionales e internacionales de inocuidad, además de exhortar a la población y al sector agroalimentario a consultar únicamente información difundida por canales oficiales y evitar la propagación de datos no confirmados que puedan generar desinformación o afectar injustificadamente al sector.

📢Comunicado Conjunto:

En coordinación, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y @SSalud_mx, a través de @cofepris y @senasica, colaboramos en la investigación del brote de Cyclospora Ceyatanesis ocurrida en los Estados Unidos.



Aquí toda la información:… pic.twitter.com/OWcJDQbDSs — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) July 18, 2026

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