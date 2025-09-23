Activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz en CDMX | VIDEO

Protesta este 23 de septiembre en la Ciudad de México.

Activistas de Greenpeace escalan este martes la Estela de Luz, en la Ciudad de México, como exigencia de un alto a la deforestación de la Selva Maya.

Poco después de las 5:20 horas, una treintena de activistas de Greenpeace México llegó al sitio, y tras comenzar con su manifestación, nueve personas empezaron a escalar la Estela de Luz.

El objetivo, se dijo, es desplegar una manta con la leyenda “Selva Maya grita, Semarnat sálvala”.

Nueve activistas de Greenpeace se encuentran escalando la Estela de Luz, en la CDMX; buscan llegar a 70 metros de altura para desplegar una manta con la cual pedirán un alto a la deforestación de la selva maya.



Al lugar llegaron cuerpos de emergencia para vigilar la protesta y la integridad física de los manifestantes.

“Literalmente la Selva arde bajo el fuego cruzado de múltiples industrias que la están contaminando y devastando a un ritmo del cual no podrá recuperarse. Tan solo en los últimos cinco años fueron deforestadas casi 300 mil hectáreas”, sostuvo en el lugar uno de los manifestantes de Greenpeace.

