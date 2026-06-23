Coyoacán refuerza seguridad vial con nuevos elementos para infracciones.

Vecinos de Coyoacán verán un cambio significativo en el ordenamiento vial de sus calles. Nueve elementos de seguridad, ahora con facultades para levantar infracciones, se suman a las labores de tránsito en la demarcación. Esta medida, resultado de un acuerdo entre la alcaldía Coyoacán y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), busca garantizar un entorno más seguro y ágil para peatones, ciclistas y automovilistas, promoviendo el respeto al Reglamento de Tránsito de la CDMX. Su objetivo es atender de inmediato las denuncias ciudadanas y recuperar el espacio público, combatiendo estacionamientos indebidos y otras faltas que afectan la movilidad diaria.
El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó la importancia de esta colaboración. “Estamos del lado de las y los vecinos, por ello seguimos trabajando en la recuperación del espacio público. Todos tienen derecho a un entorno seguro, ágil y amable, donde puedan transitar con la certeza de que su integridad está a salvo", afirmó el edil.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia de la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, para ampliar el personal autorizado a multar en las alcaldías. El acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, otorga estas facultades a elementos de la Policía Auxiliar y Bancaria, quienes operan bajo la supervisión de la Subsecretaría de Control de Tránsito.
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Los nuevos agentes estarán plenamente identificados con uniformes y equipo específico, asegurando transparencia. Su presencia será aleatoria en toda la demarcación, enfocándose en puntos críticos donde las faltas al reglamento de tránsito son más recurrentes y generan mayor afectación a la ciudadanía.
La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para mejorar la movilidad y seguridad vial. Esta "territorialización" de las acciones permite una respuesta más pronta y efectiva a las demandas de los habitantes de Coyoacán, quienes solicitan mayor orden y respeto en las vialidades. El esfuerzo conjunto entre la alcaldía y la SSC refuerza el compromiso de las autoridades capitalinas con la mejora urbana, buscando devolver a los ciudadanos un espacio público funcional y seguro, donde las reglas de tránsito se cumplan para el beneficio de todos.
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JVR