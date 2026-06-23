Karen Castrejón se registra como aspirante a coordinar la defensa de la transformación en Guerrero

Karen Castrejón se registró como aspirante por el Partido Verde a la gubernatura de Guerrero.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, se registró este martes como aspirante a la coordinación en defensa de la transformación por el estado de Guerrero, proceso en el que competirá en encuesta junto a otros aspirantes, la mayoría provenientes de Morena.

La legisladora llegó al registro acompañada de integrantes del comité nacional del PVEM y de liderazgos locales del partido, incluidos diputados locales guerrerenses. Subrayó que la participación Verde en la contienda no se limita a Guerrero:

“Desde el Partido Verde le estamos dando respaldo a cada uno de nuestros aspirantes, de nuestros liderazgos en las 17 entidades que tendrán cambio de gubernatura” Karen Castrejón, senadora del PVEM



La también dirigente nacional del Partido Verde se presentó como una candidatura de equipo y no individual. “Esta coordinación a la que aspiramos no es solo de Karen Castrejón, sino de todo un equipo que quiere seguir encabezando y respaldando la gran belleza y la grandeza que tiene Guerrero”, expresó.

Karen Castrejón se registró como aspirante por el Partido Verde a la gubernatura de Guerrero. ı Foto: Cuartoscuro

‘La experiencia me avala‘, insiste

Castrejón Trujillo defendió su perfil ante la prensa y rechazó que su paso por la administración priista en Guerrero, donde ocupó la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente, sea una desventaja frente a los militantes morenistas que también buscan el cargo.

“Más de 20 años de trabajo y de trayectoria pública me respaldan”, dijo. “No se trata solo de un cargo más, sino de un compromiso por una entidad que es la que me vio nacer, que es la que me ha respaldado, que es la que me ha dado gran parte de mi trabajo y satisfacciones”, agregó.

Sobre su experiencia en la gestión priista, afirmó que cada espacio en el que ha participado le ha dado conocimiento. “El paso por la Secretaría de Medio Ambiente en el estado de Guerrero no fue fácil. Es una secretaría que permite conocer cada una de las regiones de la entidad”, señaló, y añadió que ese bagaje la avala: “La experiencia me avala. Cada uno de los espacios que yo he tenido ha sido en el estado”.

Consultada sobre qué hará ante el problema del narcotráfico en la entidad , la legisladora eludió la pregunta. “En su momento daremos a conocer las propuestas que tendremos”, respondió escuetamente, sin ampliar.

El proceso de selección, que Karen Castrejón calificó de “inédito” para Guerrero, será definido mediante una encuesta entre la ciudadanía guerrerense. La senadora dijo aspirar a ser “un factor de unidad y de compromiso” en la coordinación.

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cehr