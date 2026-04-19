Así fue la aclamada aparición de Priscilla Delgado en Euphoria 3

El estreno del segundo capítulo de la temporada 3 de Euphoria llamó mucho más la atención que el primero y en éste destacó la participación de la actriz española Priscilla Delgado, quien interpreta a Angel.

Angel es una de las chicas que trabajan en el bar de Alamo, es una de las más destacadas y más bellas, así como de las más atrevidas del bar. Se caracteriza porque siempre mastica chicle.

En su escena más atrevida le pide a Rue, personaje de Zendaya, que le de droga para irse con un cliente a un privado. Ahí se quita el brasier y se colocar la droga sobre los pechos antes de tener un encuentro íntimo.

Ella y Rue tienen cierta atracción y después de conocerse terminan estando juntas en la parte trasera de un automóvil.

Angel tiene una cercanía con Tish, quien es otra de las trabajadora del bar, sin embargo, se preocupa cuando su amiga desaparece.

Tish murió de una sobredosis por fentanilo, pero nadie lo sabe, Alamo, el jefe, le pidió a Rue que se deshiciera de la evidencia de la muerte de Tish. Angel se termina enterando de lo que le sucedió a su amiga y eso la devasta.

Fans piden el Emmy para Priscilla Delgado por salir en Euphoria 3

Los fans de la serie señalan que Priscilla Delgado hizo un excelente trabajo con su papel, señalan que su interpretación fue tan realista y creíble que piden que le den un Emmy por su interpretación.

También la compararon con Rosalía, quien también apareció en el capítulo y los fans afirman que Priscilla fue superior en interpretación en comparación a la cantante española.

Angel se convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie. “¡por favor, que alguien le dé a Priscilla Delgado un maldito Emmy de una vez!“, ”Necesito que priscilla delgado sea la próxima it girl su poder estelar en js ese solo episodio fue una locura total", fueron algunos de los comentarios.