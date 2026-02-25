Tecate Emblema: Precios de los boletos y qué beneficios incluyen

El Tecate Emblema 2026 ya tiene fecha y reunirá a artistas internacionales y nacionales en un ambiente vibrante que celebra la diversidad sonora. Los fanáticos buscan asegurar sus boletos lo antes posible, no sólo por la experiencia de ver a sus ídolos en vivo, sino también por los beneficios exclusivos que cada tipo de entrada ofrece.

Desde accesos preferenciales hasta áreas VIP con comodidades adicionales, los precios reflejan la variedad de opciones diseñadas para que cada asistente disfrute al máximo. Prepara tus ahorros y checa los precios.

Para esta edición 2026 del Tecate Emblema, los boletos tienen los siguientes costos más cargos por servicios:

ABONO GENERAL:

Fase 1: $2 mil 335 pesos mexicanos

Fase 2: $2 mil 660 pesos mexicanos

Incluye acceso a todos los escenarios, actividades, instalaciones y activaciones de los patrocinadores.

ABONO COMFORT PASS PRESENTADO POR BANAMEX:

Fase 1: $3 mil 945 pesos mexicanos

Fase 2: $4 mil 499 pesos mexicanos

Incluye entrada exclusiva y rápida al festival, baños con aire acondicionado en áreas selectas del festival, pero no tiene acceso al área Banamex Plus.

ABONO BANAMEX PLUS:

Fase 1: $5 mil 260 pesos mexicanos

Fase 2: $5 mil 999 pesos mexicanos

Incluye fast line para acceso de festival, permite 4 o más personas dentro del vehículo con boletos Banamex plus del mismo día, pit lateral a los escenarios principales, plataforma elevada en escenario principal, préstamo de baterías para cargar tu celular, área de mesas y zona de descanso, concierge para atención personalizada antes y durante el evento, selección gastronómica (con costo adicional), coctelería especializada (con costo adicional), Wi-Fi, baños premium, guardarropa, zona exclusiva de recarga Banamex Digicash, no incluye alimentos y bebidas.

AEROMÉXICO CLUB PASS:

Abono Fase 1: $15 mil pesos mexicanos

Abono Fase 2: $17 mil pesos mexicanos

Incluye fast line para acceso de festival, permite 4 o más personas dentro del vehículo con boletos Banamex plus del mismo día, pit lateral a los escenarios principales, plataforma elevada en escenario principal, préstamo de baterías para cargar tu celular, área de mesas y zona de descanso, concierge para atención personalizada antes y durante el evento, selección gastronómica, coctelería especializada, Wi-Fi, baños premium, guardarropa, zona exclusiva de recarga Banamex Digicash, alimentos, bebidas y obsequios especiales.

¿Dónde y cuándo comprar los boletos para el Tecate Emblema 2026?

Puedes comprar tus boletos para el Tecate Emblema 2026 en Ticketmaster. Habrá dos fases de venta: