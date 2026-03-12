HUMAN Festival Querétaro, una fiesta musical en un viñedo

En México cada vez más crece la oferta de encuentros de música con propuestas que no sólo se tratan de disfrutar de tus artistas favoritos, ya que se complementan con otras experiencias, tal como ocurre con el HUMAN Festival Querétaro, que además de convocar a grandes referentes de la electrónica, como Dave Seaman, JO.ke, Sussie 4 y Anthony Pappa, ofrece increíbles paisajes en el corazón de la Ruta del Vino y el Queso del estado, donde los asistentes disfrutarán también de catas, gastronomía y hasta de actividades healthy, como la meditación.

“Lo que queremos con la experiencia es que sea también un poquito más healthy. Hay gastronomía, comida de autor y zonas de food trucks donde hay de todo. Hay experiencias de yoga, meditación. En la entrada, un chamán te hace una limpia antes de ingresar al festival para que entres nuevo y renacido y puedas disfrutar al 100 por ciento. Tal cual es como salir de tu zona de confort, dejar todo lo que tienes afuera, tu trabajo, tu estrés y disfrutar del festival”, destacó en entrevista con La Razón Sergio Tinoco, uno de los organizadores del encuentro que tendrá lugar el próximo 28 de marzo en Bodegas Vaivén, en Querétaro.

El Tip: Bodegas Vaivén se encuentra en Camino a las Adelitas Km. 8, de Ezequiel Montes, Centro, 76695 Santiago de Querétaro.

“Elegimos los viñedos queretanos, donde tenemos unos paisajes increíbles. Va a ser la fiesta más grande que hemos visto en ediciones pasadas”, añadió.

En esta ocasión habrá cuatro escenarios, donde los asistentes disfrutarán de 15 horas de música. El cartel lo complementan Roderic, Los Wookies, Badwolf, Jordi Medina, Vivo All Stars y Vongold.

“Va a haber house, tech house, house progresivo, más variedad en cuanto a la música electrónica de baile. Es una experiencia que tienen que vivir, porque ir a las fiestas de HUMAN, definitivamente, es pasarla de lujo”, aseguró César Gudiño, integrante de Sussie 4, proyecto que nuevamente se une al cartel del festival y llega con música nueva, pues recientemente lanzó el sencillo “Stars”.

Para César Gudiño, el HUMAN Festival es una experiencia para disfrutar al cien por ciento de la música, ya que al estar dentro de un viñedo sólo hay señal de Internet en algunas zonas, por lo que lo más importante no es grabar con celulares, sino disfrutar al máximo del momento.

SE PODRÁ disfrutar de una mezcla de tech house y house progresivo. ı Foto: Especial

“No hay tanto Internet, hay zonas donde sí para cuestiones de comunicación necesarias, pero lo que se plantea en esta fiesta es que vayas a disfrutar, escuchar la música”, comentó el artista.

En cuanto a su presentación, adelantó a este diario: “Voy a estar proponiendo un set de house, combinado con remixes de Sussie 4. Es un set muy especial, dirigido a la pista de baile, a bailar para no parar”, contó el músico, para quien el festival es “como un pequeño Coachella”.

Acerca de la oferta vinícola, Sergio Tinoco compartió que el público disfrutará de los mejores vinos de Querétaro, además de cervezas artesanales.

“Son vinos jóvenes muy representativos de Querétaro. En cuanto a gastronomía, habrá un chef dando catas acompañadas de un maridaje”, dijo sobre el festival, que empieza con el sol de mediodía y termina en la madrugada.

Aunque no hay un tope de aforo, se espera que en el encuentro acudan entre mil 500 y dos mil asistentes.

PARA DISFRUTAR

Algunas de las actividades que ofrece el festival.

Pool Party exclusiva

Food Market y oferta gastronómica gourmet

Catas de vino y experiencias de maridaje

Opciones veganas y cocina local contemporánea

Mercado de moda , diseño y artesanías

Instalaciones e intervenciones artísticas inmersivas

Área de wellness, actividades de meditación y yoga

HUMAN Festival Querétaro

CUÁNDO: 28 de marzo de 2026

Dónde: Bodegas Vaivén

HORARIO: a partir de las 12:00 horas