Yalitza Aparicio habla del racismo que vivió en su carrera actoral: ’No sabía que el color de mi piel era malo’

Yalitza Aparicio, actriz mexicana originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, reconocida por su papel en la multipremiada película Roma de Alfonso Cuarón, compartió recientemente sus experiencias y reflexiones sobre el color de su piel y cómo ha influido en su vida y carrera profesional.

En una entrevista concedida a Crear Transforma, Aparicio expresó que, en su juventud, no era consciente de que su tono de piel pudiera ser considerado “malo” o motivo de discriminación en la sociedad mexicana. Comentó que, para ella, su color de piel era simplemente una característica natural y hermosa, sin connotaciones negativas.

Sin embargo, al ingresar al mundo del espectáculo, comenzó a percatarse de los prejuicios y estereotipos asociados a su apariencia, lo que la llevó a reflexionar profundamente sobre el racismo y la exclusión social presentes en su país.

"Yo no sabía que el color de mi piel era malo, al contrario yo cuando era muy pequeña mi papá era basquetbolista y llegaban las chicas de Pinotepa Nacional a jugar a la Mixteca y yo decía: ‘Si yo tuviera ese color se piel seguro sería tan alta como ellas’ y ‘si yo tuviera ese color de piel seguro jugaría basquet increíblemente como ellas’“, expresó en la entrevista.

"Para mí entre más tuviera un tono de piel más oscuro era lo mejor y cuando yo vine de éste lado era como de: ‘No, es que eres muy morena’y fue como de: ‘Ah, ¿en serio? Gracias porque siempre he querido ser muy muy morena para tener esas características y habilidades que para mí tenían solamente ellas’“, finalizó.

A pesar de las críticas y ataques que ha recibido a lo largo de su carrera, Aparicio ha mantenido una postura firme y positiva. En diversas ocasiones, ha defendido su identidad y origen indígena, destacando la importancia de la representación y la inclusión en los medios de comunicación. Por ejemplo, en una publicación en redes sociales, afirmó: “Me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que complementa su sabor”.

Además de su labor como actriz, Yalizta Aparicio ha utilizado su plataforma para abogar por los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de sus lenguas y culturas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la nombró embajadora de Buena Voluntad para los Pueblos Indígenas, reconociendo su compromiso con la defensa de la diversidad cultural y la igualdad. En una entrevista con Noticias ONU, expresó: “Continuaré mi lucha por las lenguas indígenas, es algo que me llena el alma”.

A través de su trabajo artístico y activismo, Yalitza Aparicio ha logrado visibilizar las problemáticas relacionadas con el racismo y la discriminación en México, convirtiéndose en un referente para muchas personas que comparten su origen y enfrentan desafíos similares.