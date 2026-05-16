Busca desnuclearización de Irán en plan a 20 años

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la única forma de entenderse con Irán es que dé garantías de que llevarán a cabo un plan de desnuclearización de 20 años.

Desde el avión presidencial rumbo a Washington, tras reunirse con su par chino, Xi Jinping, señaló que “no le gustó la primera frase del documento” propuesto por Teherán para poner fin a la guerra, que ha vuelto a tildar de “inaceptable”.

“La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable. Si tienen cualquier capacidad nuclear, ni siquiera sigo leyendo el resto. Veinte años son suficientes, pero el nivel de garantía por parte de ellos no es suficiente. En otras palabras, tiene que ser un acuerdo real de 20 años, no algo incompleto. Tienen que entregar todo.

“Pero ni siquiera estamos hablando todavía de material nuclear residual. Dijeron que no pueden retirarlo, porque no tienen la tecnología”, aseguró, antes de apuntar que las autoridades iraníes señalaron que “los únicos que pueden retirarlo son China y EU”, dado que son los únicos países que contarían con estos medios técnicos.

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One el viernes 15 de mayo de 2026. ı Foto: AP

El Tip: Pese al alto al fuego, Israel atacó ayer bases de Hezbolá en el sur de Líbano, y que en la semana mató a 220 miembros de la milicia.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló que la desconfianza es el mayor obstáculo en las negociaciones para poner fin a la guerra con EU, y señaló que Teherán está abierto a recibir ayuda diplomática, en particular de China, para contribuir a aliviar las tensiones.

Indicó que los mensajes contradictorios “han hecho que seamos reticentes respecto a las verdaderas intenciones de los estadounidenses. Dudamos de su seriedad”, y añadió que las negociaciones avanzarán si Washington está listo para un “acuerdo justo y equilibrado”.

Asimismo, afirmó que el tema de sus reservas de uranio enriquecido es uno de los asuntos más difíciles en las negociaciones con EU. Rusia ofreció anteriormente llevarse las reservas si Irán está dispuesto a entregarlas. Araghchi indicó que la propuesta de Rusia no se debate activamente en este momento, pero podría retomarse.

“Cuando lleguemos a esa etapa, obviamente tendremos más consultas con Rusia y veremos si la oferta rusa puede ayudar o no”, expresó.

EXTIENDEN TREGUA. En otro frente, Israel y Líbano acordaron extender por otros 45 días el alto al fuego con Hezbolá, para permitir negociaciones sobre un acuerdo de paz más amplio, informó el Departamento de Estado de EU.

Después de dos días de reuniones, dijo que volverá a reunir a ambas partes para conversaciones el 2 y 3 de junio, y una vía militar —entre los ejércitos israelí y libanés— a cargo del Pentágono, comenzará el 29 de mayo. Hezbolá se opone a las negociaciones directas de Líbano con Israel y no ha formado parte de las conversaciones.