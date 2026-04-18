‘¡Viva América Latina!’: Sheinbaum comparte FOTO con líderes regionales tras cumbre en Barcelona, España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió una fotografía junto a los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, tras su participación en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, España.

Acompañada del mensaje “¡Viva América Latina!”, la imagen refleja la coincidencia política entre líderes progresistas de la región en un foro internacional centrado en la defensa democrática.

El encuentro, impulsado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reunió a líderes de América Latina y Europa con el objetivo de fortalecer la democracia y el multilateralismo.

La cumbre se desarrolló en un contexto marcado por el avance de corrientes conservadoras y autoritarias, lo que llevó a los participantes a cerrar filas en torno a una agenda común. En ese marco, se discutieron temas como la desigualdad global, la desinformación, la gobernanza internacional y el papel de los organismos multilaterales.

Durante su intervención, la mandataria mexicana defendió un modelo de democracia con enfoque social, centrado en la participación ciudadana.

En distintos momentos de su discurso, subrayó la importancia de la autodeterminación de los pueblos, el impulso a la paz internacional y la necesidad de destinar mayores recursos a causas sociales y ambientales.

También planteó que el diálogo debe prevalecer frente a cualquier conflicto internacional, en línea con una postura que privilegia las soluciones pacíficas.

La imagen difundida por Sheinbaum no es solo protocolaria. Representa la alineación ideológica entre gobiernos de izquierda en América Latina y proyecta un mensaje de unidad regional en el escenario global.

El propio encuentro incluyó la tradicional “foto de familia” entre líderes, que suele simbolizar coordinación política y acuerdos en construcción.

La participación de Sheinbaum también ocurre en un momento clave en la relación bilateral. Se trata de su primer viaje a Europa como presidenta y se da en medio de un proceso de acercamiento con España tras años de tensiones diplomáticas.

La mandataria ha insistido en que no existe una crisis entre ambos países, al tiempo que este tipo de encuentros abre la posibilidad de que México pueda albergar futuras cumbres internacionales, reforzando su papel en la agenda global.

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MSL