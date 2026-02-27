Influencer se come una tarántula y se le clavan los pelitos en la boca: ‘Sabía a chicharrón’ | VIDEO

Influencer se come una tarántula y se le incrustan los pelos en la boca

Las redes sociales son un espacio para encontrar algunos de los momentos más extraños de usuarios que hacen cualquier cosa por obtener viralidad. Ahora, una joven influencer mexicana se hizo tendencia por comerse una tarántula y tener fuertes consecuencias.

Influencer se come una tarántula

Fue a través de sus redes sociales que la influencer conocida como @anakarenvaa_ publicó una serie de videos. En el primero, la podemos ver desde el inicio sostener al insecto en un envase de plástico a la mitad de un mercado. “Me voy a comer una tarántula peluda, negra, viva”, comenzó.

La mujer detalló que fue en el Mercado de San Juan que compró al animal en un puesto donde venden diferentes tipos de insectos y animales para el consumo. En ese sentido, probó otros animales, incluyendo una cucaracha.

También aclaró que la tarántula sería cocinada para ello. “La tiene que secar, quitarle los pelitos y ya después se puede comer”, explicó y agregó que “batalló mucho” porque tenía miedo de comerse al insecto. “Sabía a chicharrón”, compartió y agregó que la experiencia le costó mil pesos.

Después, publicó un video más en el que muestra su boca y unos puntos en el interior de su mejilla. “Son los pelos de tarántula encajados en mi boca”, reveló, “me duele, ¿Cómo quitas esto? Están atorados", dijo.

Al final, más allá de la curiosa experiencia no hubo otra consecuencia, pues aseguró que se pudo quitar los pelitos de la boca con un cepillo de dientes y que era algo que ya le habían advertido que podría suceder.

Sin embargo, en redes sociales no tardó en hacerse viral por lo ocurrido y generó reacciones por personas que no sabían muy bien lo que estaba sucediendo. Te dejamos algunos mensajes: