Influencer Cherry Protein acusa a El Vidales de acosarla para vender ropa | VIDEO

El mundo del fitness virtual en Latinoamérica se ha encendido por la denuncia pública de la influencer Cherry Protein contra El Vidales, quien grababa videos sugerentes usando la imagen de ella para vender ropa de Young LA, marca que hasta hace poco lo patrocinaba.

Fue un par de días atrás que Cherry Protein hizo pública su molestia ante los videos donde El Vidales usa su imagen sin consentimiento y la sexualiza, dando a entender que está enamorado de ella e incluso, finge masturbarse viendo una de sus fotos.

La creadora de contenido que se hizo famosa gracias a sus videos donde graba su proceso de pérdida de peso y recomposición corporal, acusó al streamer directamente con la marca de ropa deportiva que lo patrocina, esperando una respuesta por parte de la misma.

La polémica se alzo tras no obtener una respuesta y hacer de este un tema de relevancia en su comunidad de casi medio millón de seguidores. “Paso de bullearme [...] a prostituir mi imagen para vender sudaderas”, señaló en un video.

“Decidí alejarme de redes para cuidar mi salud mental, volví y lo primero que vi fueron miles de etiquetas de comentarios de acoso y a la gente insinuando que tenía una relación con este individuo”, señaló.

En ese sentido, la mujer señala que el influencer utilizó su imagen para obtener visibilidad en situaciones absurdas, como pedirle matrimonio, solicitar a terceros la ubicación de la chica y finalmente, fingir masturbarse con su imagen..

Vidales publicó videos donde fingía masturbarse con sus fotos como gancho para promocionar su código de descuento en Young LA, incluyendo una foto hecha con IA donde aparecían casándose. “Esto no solo fue una falta de respeto a mí y a mi prometido, es falsificación de identidad”; precisó.

Después de buscar a YoungLA y no obtener respuesta, Cherry hizo el caso público y tras ocultar su comentario de sus redes, la página de ropa al fin reaccionó por los mensajes que les llegaban de seguidores de la joven.

Si bien actualmente Vidales supuestamente ya no trabaja con YoungLA, Cherry señala que es posible que lo recontraten cuando el drama haya pasado, como sucedió con otras figural de Internet que protagonizaron escándalos en el pasado.

Ante sus declaraciones, otras creadoras de contenido fitness como Mar Urista declararon tener experiencias similares con el influencer. "Ese vato también me ha acosado y haciendo videos con referencias a delitos sin consentimiento hacia mi persona y también ya lo había reportado incluso le había mandado mensaje a el y me dijo lo mismo, que es parte de su humor”, señaló Mar.

Por su parte, Vidales reaccionó a las declaraciones iniciales de Cherry con un mensaje directo hacia ella. “Pensé que todo chido y ya vi que no, borro todo sinceramente, todo es un personaje y humor”, explicó él a ella.