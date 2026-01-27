Clara Brugada anuncia evaluación de estrategia para prevención de suicidios en CDMX

Debido a que se han duplicado los suicidios en la Ciudad de México entre 2019 y 2025, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que evaluará su programa preventivo “Ciudad con Salud Emocional: Vida Plena, Corazón Contento”.

En conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que la salud mental de las y los capitalinos, en especial de las y los menores de edad, es una prioridad de su administración .

“Este gobierno ha tomado esta tarea de manera prioritaria y nuestro objetivo es que disminuyan los suicidios y un conjunto de situaciones que no queremos que estén pasando con los jóvenes. Hemos visto tragedias en la ciudad, por la falta de esta estrategia”, refirió a La Razón.

CDMX atraviesa crisis de suicidios

Desde el año pasado este diario alertó que la capital mexicana atraviesa una crisis de suicidios, que se agravó por rezagos emocionales en la población debido a la pandemia de COVID-19.

En 2025 se duplicó el número de personas que decidieron quitarse la vida respecto a 2019. En esos años se registraron 493 y 226 casos, respectivamente, informó la Jefa de Gobierno el pasado 26 de enero, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Si bien el número de suicidios ha disminuido un 8 por ciento respecto al 2024, cuando se cometieron 531 casos, sigue siendo el doble que en 2019.

Gobierno evaluará estrategia escolar de salud mental en CDMX

Al ser cuestionada por este diario, Clara Brugada afirmó que evaluará su iniciativa escolar “Vida Plena, Corazón Contento” y de, ser necesario, ampliará su cobertura y financiamiento.

“No tengo ese dato exacto que dices que se duplicó. Podemos checar bien los datos, pero lo más importante es que el gobierno asuma como prioridad el tema de salud mental y en las escuelas secundarias y preparatorias. Es histórico que emprendamos un programa de esta naturaleza, con un equipo de 200 profesionales. Vamos a tener una evaluación muy pronto. Si es necesario más [recursos], pues se crecerá este programa” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



El programa consiste en la asistencia quincenal de un especialista en salud mental en cada secundaria y bachillerato público de la Ciudad de México. La atención se da a estudiantes, docentes y madres y padres de familia.

Esta estrategia escolar se da en un contexto en el que 4 de cada 10 suicidios registrados de 1998 a 2023 corresponden a niñas, niños y adolescentes .

