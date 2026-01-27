Detectan 75 casos de riesgo suicida

LA JEFA de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que mediante el programa Vida Plena, Corazón Contento implementado en las escuelas de la capital se ha logrado prevenir 75 suicidios.

En la Secundaria Diurna 148 “Lao Tse”, en Iztacalco, la mandataria local explicó que cada uno de estos casos en los que las personas pudieran atentar en contra de sus vidas fueron atendidos y canalizados.

“Esto significa salvar vidas. Significa futuros de jóvenes protegidos que continúan y la certeza de que llegar a tiempo sí hace la diferencia.

“La presentación de estas guías de actuación, ante el riesgo de suicidio, responden a una necesidad urgente. Brindar a especialistas y a comunidades escolares, herramientas para detectar señales de riesgo y actuar a tiempo. Porque el suicidio es prevenible y partimos de ello”, dijo.

Brugada Molina destacó que desde marzo, en que se puso en marcha la estrategia para la atención de la salud mental, los 200 profesionistas que acuden a secundarias y colegios de nivel medio superior atendieron a cerca de 700 mil personas, de las cuales 593 mil son estudiantes.

493 suicidios registraron las autoridades capitalinas durante 2025

La funcionaria recordó que en la capital, la tasa de suicidios es de 5.3, menos a la media nacional que es de 7.1. Además dijo que el año pasado se registraron 493 casos, principalmente de mujeres de 15 a 19 años y de hombre de 20 a 24 años.

De acuerdo con la autoridad capitalina, en 10 meses de implementación del programa se han llevado a cabo 11 mil 500 actividades, entre talleres, charlas, pláticas, espacios de escucha activa en los planteles educativos.

En conjunto con la Secretaría de Salud y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, las autoridades entregaron a los estudiantes del colegio una guía para la detección y prevención del riesgo suicida entre estudiantes.