Reconoce el IAPA crisis de suicidios agravada por pandemia de Covid-19

La titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorika Imaz, reconoció que la Ciudad de México vive una crisis de suicidios desde 1998, la cual se agravó por rezagos emocionales en la población debido a la pandemia de Covid-19.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que desde hace 27 años nunca se habían registrado tantas personas que se quitaran la vida en la capital.

Las cifras indican que en 2024 las autoridades reportaron 531 suicidios, el doble que en 2018, cuando ocurrieron 228, y 27 por ciento más que en 2023.

8 de cada 10 capitalinos que se quitan la vida son hombres, según la SSa

316 personas ingresaron a centros de salud este año por intentos de suicidio

Ordorika Imaz admitió a La Razón que la capital padece un problema en la materia, lo que la posiciona en los últimos lugares, a nivel nacional, en tasas de suicidios.

“Desde la pandemia hemos visto un aumento en los suicidios en la capital. Seguimos en los últimos lugares de las tasas de suicidios a nivel nacional; sin embargo, tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo de prevención”, declaró.

Actualmente, la tasa anual de suicidios en la Ciudad de México es de 5.77 personas por cada 100 mil habitantes. Este índice en todo el territorio mexicano es de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes.

El Dato: Autoridades capitalinas advirtieron que más de 40 por ciento de los jóvenes universitarios padecen ansiedad y depresión, las cuales pueden causar suicidios.

Esta problemática crece más rápido en la capital, pues la tasa se duplicó entre 2018 y 2024, mientras que a nivel nacional sólo se reportó un aumento de 29 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

La titular del IAPA consideró que la causa del alza de personas que atentan en contra de su vida es el impacto de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, en 2020, en la salud mental de los chilangos.

“Sin duda, la pandemia fue un parteaguas en materia de salud mental a nivel global. Una vez que comenzamos a retornar a la normalidad hubo un ligero descenso de suicidios, no regresamos a las cifras previas a 2020 y han aumentado.

“Esto nos habla que los impactos del aislamiento social, las pérdidas y los duelos y del inmenso estrés que generó económicamente la pandemia siguen repercutiendo en la salud mental. Tenemos que atenderla y estamos trabajando para crear la oferta pública para dar esa atención”, afirmó Ordorika Imaz.

Las estadísticas oficiales dan un panorama de la salud mental bajo la actual administración: los intentos de suicidio en la Ciudad de México durante los primeros seis meses de 2025 son más del doble de los que ocurrieron en 2019 y en 2024, primer y último año de la jefatura de Claudia Sheinbaum Pardo.

De enero a junio de 2025, 316 personas ingresaron a centros de salud públicos locales por intentar quitarse la vida, según cifras de la Secretaría de Salud a nivel federal. En el primer semestre de 2019 y 2024 se registraron 140 y 136 de este tipo de hospitalizaciones, respectivamente.

Al respecto, Ordorika Imaz consideró que esto refleja la capacidad de respuesta del sistema de salud capitalino a la problemática del suicidio.

“Tenemos una tasa de autolesiones significativa en la ciudad. Esto nos dice que nuestro sistema de reacción temprana funciona bien, para prevenir que estas autolesiones terminen en suicidios, pero también nos alerta de que hay un enorme trabajo por delante de prevención”, sostuvo.

Tras un análisis de datos, este diario encontró que al menos la mitad de los suicidios cometidos son de personas jóvenes, de entre 10 y 30 años de edad. El grupo de mayor riesgo suicida en hombres son los jóvenes de 20 a 24 años. Las adolescentes de 15 a 19 años son las de mayor riesgo entre las mujeres.

Además, ocho de cada 10 casos de suicidios son de hombres. Por otro lado, siete de cada 10 intentos de suicidio que no se consuman son de mujeres. Esto indicaría que la letalidad con la que los varones atentan contra su propia vida es mayor que en el caso femenino.

En el caso masculino hay una prevalencia por métodos de suicidio más violentos, como dispararse con un arma de fuego, saltar de lugares elevados o arrojarse a un vehículo en movimiento, como un auto o el Metro. En el caso de las mujeres, el segundo método predilecto para cometer suicidio ha sido la sobredosis por consumo de drogas.

En cualquier caso, el método más común de suicidio (más de 80 por ciento de todos los casos) es el ahorcamiento en el hogar, revelan los datos.

Para enfrentar esta crisis, Ordorika Imaz destacó la estrategia de salud mental anunciada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para brindar atención a personas con problemas mentales derivados del consumo de sustancias en la capital.

La iniciativa, llamada “Ciudad con salud emocional”, consiste en campañas de prevención en escuelas secundarias y media superior, así como en bares y antros.

Asimismo, contempla la construcción de un nuevo Hospital Toxicológico para la atención de adicciones, un Centro de Transición y Recuperación para el Bienestar y 100 centros de apoyo de atención psicológica “Colibrí”.

Con ello no sólo se busca prevenir las más de 200 muertes que en la CDMX se dan cada año, debido al abuso de sustancias. Sino además brindar atención psicológica a personas que piensen o intenten atentar contra su vida. Y así prevenir los casi 400 suicidios en promedio que ocurren anualmente en la ciudad.

“Es muy importante que la gente sepa que tener una sensación desagradable, emocional fuerte, no es causa de debilidad, no es motivo para ser juzgado o para juzgar a alguien más, sino motivo para acudir a los centros de salud”, afirmó Ordorika Imaz.

Pérdida de vidas ı Foto: Imagen: La Razón de México