¿Cómo murió Rue en el final de Euphoria? VIDEO

Rue, el personaje protagonista de Zendaya en Euphoria, murió de una manera trágica, lo que provocó mucho comentarios en redes, pues los fans lloraron el fallecimiento de Rue.

Toda la temporada Rue se metió en situaciones complicadas en las que los fans aseguraban que era inminente su muerte, sin embargo, consideraban que ella merecía morir de otra manera en la serie.

Así fue cómo murió Rue en Euphoria

Rue murió por sobredosis de fentanilo en el final de Euphoria. Todo sucedió después de que ella regresara de la casa de Laurie, su exjefa que la obligaba a trabajar como mula para traficar drogas desde México.

Rue fue para quitarle a Laurie la caja fuerte que los empleados de ella le robaron a Alamo Brown, el nuevo jefe de Rue en la serie.

El personaje de Zendaya logró escapar con las pertenencias de Alamo, sobrevivió a disparos de los sicarios de Laurie, uno de ellos la arrastró de un caballo, pero logró huir con la ayuda de uno de los matones de Alamo.

Una vez que Rue se reencuentra con su jefe, quien ya sospechaba de que ella estaba trabajando como espía de la DEA, le dice que tras conseguir sus pertenencias ahora es la empleada del mes y como Rue sufrió una herida en la mano, él la manda al doctor y le da días libres, además de que le da un frasco con supuestas medicinas para el dolor.

Rue sí va a que le cosan la mano y le pide asilo a Ali, su padrino que la ayudaba a rehabilitarse de las drogas en todas las temporadas cada que la internaban en un centro.

Ali le dice que ella se puede quedar el tiempo que ella quiera, pero cuando él se va a dormir, Rue se queda acostada en el sillón de la sala y tras consumir las pastillas que le dio Alamo empieza a tener una sobredosis.

En su agonía Rue se imagina que su amigo Fezco, quien fue interpretado por el fallecido actor Angus Cloud, se escapa de la cárcel y que ella tiene que ir a ayudarlo.

Ella llega a su antiguo barrio en el creció y éste está rodeado por policías, pero ella logra burlar el cerco de seguridad y se mete a su casa en la que vivía con su mamá.

Tras recorrer la vivienda, Rue finalmente se encuentra con su mamá Leslie, después de mucho tiempo sin hablar, pues la señora no le contestaba las llamadas porque sabía que su hija era adicta.

Rue ve a su mamá y mientras ella lucha en la vida real por la sobredosis en su agonía su mamá la perdona y la recibe amorosamente su casa y se abrazan muy fuerte, el abrazo que Rue necesitó toda la tercera temporada de su mamá.

rue being dead from the overdose the entire time and this scene with her mom turning out to be one last imagined goodbye before she passed away… yeah, this ending absolutely broke me. #euphoria pic.twitter.com/es80aAeLT1 — celebsnapz (@celebsnapzx) June 1, 2026

Tras esta escena Rue ve a su amigo Fezco, ambos están juntos en un paisaje viendo el atardecer abrazados. Esta escena también fue muy conmovedora porque Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco, falleció en 2023 por una sobredosis y los fans aseguraron que este reencuentro de Rue y Fezco fue un homenaje al fallecido actor.

Rue morreu de overdose como esperado desde o primeiro episódio, infelizmente não existia outro destino pra ela... Mas achei essa morte bem qualquer coisa a do Nate foi muito mais icônica. #Euphoria pic.twitter.com/yyLY7dD3Er — Marquinhos (@marqquinhos13) June 1, 2026

Ali cobra venganza por la muerte de Rue

Ali va al club a buscar a Alamo para vengar la muerte de Rue, ahí es donde se entera que Alamo le dio las pastillas con toda la intención de que ella muriera por fentanilo.

Alamo fue traicionado por su sicario más cercano y Ali le disparó varias veces para asesinarlo.

#Euphoria ALI KILLS ALAMO BROWN

AVENGING RUE’S DEATH pic.twitter.com/FIf3aAJ56n — Jay Vandyke (@Jayhatesports30) June 1, 2026

Después de acabar con Alamo, Ali va a Taxas con la familia con la que Rue se quedaba cada que iba a trabajar como mula a México para pasar drogas en su cuerpo.

Ali le cuenta a la familia que Rue murió y lo reciben en su casa tal como lo hacían con ella y Ali da una emotiva oración por Rue y por todos los chicos que no lograron alejarse del mundo de las drogas.

Al final se puede ver el espíritu de Rue sentada con todos ellos en la mesa.

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