Van mil mdp para modernizar aeropuerto de Morelia; iniciará en octubre

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la inversión de mil millones de pesos anunciada por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) fortalecerá la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Morelia. Con la ampliación de las salas de llegada, el área de recepción de equipaje, aduanas y migración, se incrementará la capacidad del estado para recibir un mayor número de vuelos y turistas.

Puntualizó que los trabajos comenzarán a ejecutarse en la terminal aeroportuaria a partir del próximo mes de octubre, reafirmando el compromiso con el desarrollo económico y la proyección turística de Michoacán.

Alfredo Ramírez Bedolla explicó que las adecuaciones son estratégicas para elevar los estándares de servicio, brindando una experiencia de primer nivel a los visitantes nacionales y extranjeros que arriban a la entidad.

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“Esta inversión es fundamental para incrementar nuestra capacidad de recepción de vuelos y turistas. Estamos consolidando a Michoacán como un destino de fácil acceso y con instalaciones de vanguardia que responden a la creciente demanda”, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante el año 2025 el Aeropuerto Internacional de Morelia registró una cifra histórica de un millón 508 mil pasajeros, consolidándose como el año con mayor flujo de usuarios desde su operación.

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FGR