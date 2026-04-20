Tirador de Teotihuacán llevaba playera de comunidad ‘True Crime’, que rinde culto a masacre de Columbine

Playera de tirador de Teotihuacán muestra afición a comunidad "True Crime", que glorifica hechos como la Masacre de Columbine.

Un sujeto armado abrió fuego contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, hechos por los que se registran al menos dos personas muertas, incluida el tirador, y seis heridos.

Autoridades federales y del Estado de México llevan a cabo una investigación para esclarecer estos hechos y determinar los motivos que llevaron a perpetrar el ataque en uno de los sitios turísticos más concurridos del centro de México.

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Así, conforme avanzan las indagaciones, se dan a conocer más detalles que permiten esclarecer el aterrador episodio en Teotihuacán, a pesar de que una detención está descartada, pues el tirador se quitó la vida en el lugar minutos después de los hechos.

Playera del tirador de Teotihuacán brinda información clave del ataque: recuerda a Columbine

Se conocen pocos detalles de las personas fallecidas o heridas en el ataque de Teotihuacán. No obstante, se sabe que una de las que perdieron la vida fue el mismo tirador, quien se quitó la vida tras los hechos.

Conforme avanzan las investigaciones y los reportes de autoridades federales y estatales, se han dado a conocer datos relevantes sobre el presunto responsable, aunque aún son limitados: es un masculino de entre 20 a 30 años, mexicano, con domicilio en la Ciudad de México, según los datos de la credencial del INE que le fue encontrada.

Foto de sospechoso de tiroteo en Teotihuacán. ı Foto: Redes sociales

No obstante, éste no fue el único objeto de valor que le fue hallado al tirador. La playera que llevaba debajo de su camisa también relevó información relevante.

La playera que llevaba el tirador muestra la leyenda: “Disconnect and Self Destruct” (traducido al español como: “desconéctate y autodestrúyete”), una frase que está vinculada a True Crime, una comunidad que ha crecido en internet la cual glorifica tiroteos, atentados y otros actos de violencia que han ocurrido en la historia.

Reporte de medios sobre objetos hallados a tirador de Teotihuacán. ı Foto: Captura de pantalla

‘True Crime’, la comunidad que glorifica masacres como la de Columbine

La comunidad True Crime o TTC por su nombre en inglés (True Crime Community) es un grupo descentralizado, que se maneja a través de plataformas digitales o redes sociales, en los cuales usuarios de todo el mundo comparten mensajes de violencia, odio y misantropía.

En estos grupos es común que se glorifiquen (o incluso se organicen) actos de violencia, como tiroteos, colocación de bombas, atentados, robos, entre otros. Así, entre la comunidad TTC se glorifican episodios como la Masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos el 20 de abril de 1999.

Playera con la leyenda "La humanidad está sobrevalorada", ejemplo de mensaje de la comunidad TTC. ı Foto: Etsy

Esta comunidad cuenta con mensajes o consignas que sostienen su mensaje misantrópico, como el muy conocido “Natural selection” que portaba en su playera uno de los tiradores de Columbine. También, el antes mencionado “Disconnect and Self Destruct”.

Aniversario de Columbine, probable motivo de ataque en Teotihuacán

La difusión de estos datos ha motivado que usuarios en redes sociales vinculen el ataque ocurrido el 20 de abril en Teotihuacán con la masacre de Columbine, ocurrida un día igual pero de 1999.

Imagen más conocida de la Masacre de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999. ı Foto: Wikimedia

De la misma forma, un 20 de abril, pero de 1889, nació Adolf Hitler, líder de la Alemania Nazi, autor de genocidios como parte de la expansión de su país durante la Segunda Guerra Mundial.

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