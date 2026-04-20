Balacera en Teotihuacán: ¿Quién era el atacante que disparó en la zona arqueológica? FOTOS

Esto se sabe del sospechoso de cometer ataque armado en zona arqueológica de Teotihuacán.

En un hecho que provocó terror, pero también conmoción a nivel nacional, un sujeto armado abrió fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, uno de los puntos turísticos más visitados del centro del país.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, a través de videos que atestiguan el terror y pánico vivido por los turistas en la zona arqueológica, así como el sonido de algunas de las detonaciones.

WATCH: Suspect opens fire at Pyramids of Teotihuacán, leaving multiple people dead and 12 injured, according to reports.pic.twitter.com/EHXxr6qhx2 — Resist Wire (@ResistWire) April 20, 2026

Posteriormente, el Gobierno de México informó que, por estos hechos, se registraron al menos dos personas fallecidas, entre ellas el atacante, quien se quitó la vida, y seis heridas.

Aunque los hechos siguen bajo investigación, hay un cuestionamiento sobre quién es la persona que abrió fuego en Teotihuacán y por qué cometió este ataque? Esto sabemos.

¿Quién era el tirador que disparó en la zona arqueológica de Teotihuacán?

De manera preliminar, el Gabinete federal de Seguridad informó que, por el ataque en Teotihuacán, se registraron al menos dos personas muertas y tres heridas. Después, el Gobierno del Estado de México precisó que fueron seis las lesionadas.

Se detalló que una de las fallecidas es una mujer de nacionalidad canadiense, mientras que, la otra es el mismo tirador, quien se quitó la vida tras cometer el ataque.

Aunque se difundieron los nombres de la mujer fallecida y algunos de los heridos, del atacante solo se dio a conocer que es un masculino de entre 20 y 30 años de edad, sin mayores detalles sobre su identidad.

Sin embargo, en redes sociales se difundieron fotografías de quien presuntamente es el agresor, quien se ubicó en la Pirámide de la Luna para disparar en la zona arqueológica.

En las imágenes se mira al sujeto con cubrebocas, una camisa de cuadros y un reloj, así como lo que parece ser un arma corta.

Difunden foto de sospechoso de tiroteo en Teotihuacán. ı Foto: Redes sociales

Difunden foto de sospechoso de tiroteo en Teotihuacán. ı Foto: Redes sociales

Gabinete de seguridad investiga ataque armado

Ante los hechos registrados en Teotihuacán, el Gabinete federal de seguridad informó que desplegó un operativo en la zona, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Por estos hechos, se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación.



De acuerdo con la información… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

“Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos”, expresó el Gabinete en una publicación en redes sociales.

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