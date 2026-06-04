Pablo Lemus inaugura Línea 5 y la renovación integral de la Carretera a Chapala.

La movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara dio un paso histórico este jueves con la inauguración de la Línea 5 Macro Aeropuerto y la renovación integral de la Carretera a Chapala, obras encabezadas por el gobernador del estado, Pablo Lemus, que buscan mejorar la conectividad de miles de personas y modernizar uno de los principales accesos a la ciudad.

La nueva Línea 5 se convierte en la primera ruta de transporte masivo 100 por ciento eléctrica de Jalisco. Con una flota de 41 unidades Volvo eléctricas, tendrá capacidad para movilizar a 27 mil pasajeros diarios y conectará a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto a lo largo de un corredor de 32 kilómetros.

De acuerdo con la información presentada durante el arranque de operaciones, este nuevo sistema en Jalisco permitirá reducir entre 30 y 60 por ciento los tiempos de traslado para los usuarios del transporte público en la zona sur de la metrópoli. En algunos casos, recorridos que actualmente toman hasta hora y media podrán realizarse en alrededor de 45 minutos.

La Línea 5 contará con nueve estaciones, servicio de internet Wi-Fi, aire acondicionado, puertos USB, videovigilancia y accesibilidad universal, además de conexión con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

Pero el proyecto va más allá del transporte público. Como parte de la intervención integral del corredor, el Gobierno de Jalisco destinó una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para transformar 6.4 kilómetros de la Carretera a Chapala. Los trabajos incluyeron la pavimentación en concreto hidráulico de carriles centrales y laterales, la modernización de redes hidrosanitarias y pluviales, la ampliación de puentes, nueva iluminación, banquetas, ciclovía segregada, señalización y áreas verdes.

La Línea 5 Mi Macro Aeropuerto conecta de volada con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4; gracias a la construcción de los dos túneles exclusivos para el transporte público, la circulación será más eficiente y segura en una de las vialidades con mayor… pic.twitter.com/zG8DAGQjyk — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 4, 2026

Además, se construyeron diez puentes peatonales y dos túneles exclusivos para el transporte público, lo que permitirá una circulación más eficiente y segura en una de las vialidades con mayor flujo vehicular del estado.

La renovación también contempló acciones para mejorar la imagen urbana del acceso sur a Guadalajara, incluyendo el retiro de espectaculares y la construcción de un patio operativo para vehículos de plataformas con capacidad para 62 unidades.

Con estas obras, Jalisco fortalece su infraestructura de movilidad rumbo al Mundial de Futbol de 2026, al tiempo que deja un legado permanente para las familias que diariamente utilizan el transporte público y transitan por uno de los corredores más importantes de la entidad.

Con la nueva Línea5, transformamos la imagen urbana de la entrada a la capital de nuestro estado Al Estilo Jalisco.



El acceso al Área Metropolitana de Guadalajara por la carretera a Chapala hoy es una realidad de primer nivel: cuenta con concreto hidráulico, más carriles,… pic.twitter.com/CVLBveSfU0 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 4, 2026

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JVR