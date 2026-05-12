Comunidades de Chilapa, Guerrero, denuncian violencia y desplazamientos por ‘Los Ardillos’; piden intervención

Comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, denuncian que en días recientes han sido víctimas de ataques, violencia y desplazamientos por parte del grupo criminal “Los Ardillos”, por lo que pidieron urgentemente la intervención del Gobierno federal.

En un mensaje en video difundido a través de redes sociales, un vocero de estas comunidades denunció que “Los Ardillos” han provocado violencia en las comunidades de Tula, Cabo Guatán, Chicotán y Alcozacán. Lo anterior, a su vez, ha provocado muertes y desplazamientos.

“Continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades y sobre el lugar donde nos encontramos los desplazados. [...] Ya nos han asesinado compañeros, han quemado casas, matado a nuestros animales y sembrando terror a nuestros pueblos”, dice el vocero de las comunidades.

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🏃‍♀️🚨 Seis días de violenci4 en Chilapa 😢



Alcozacán quedó en penumbra después de que un grupo 4rm4do cortó la energía eléctrica ⚫ familias enteras huyeron a los cerros para escapar de disp4ros y dron3s expl0siv0s 💥🏃‍♂️



🚨La nota, aquí: https://t.co/BooLjTIYh1 pic.twitter.com/crZFxsEbzL — Quadratín Guerrero (@Quadratin_Gro) May 12, 2026

Según cuenta el hombre en el video, esta situación de violencia ha dejado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.

En el mismo sentido, el vocero reiteró, como lo reportaron medios locales esta semana, que “Los Ardillos” mantienen retenido al el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien se había comprometido a visitar a las comunidades de Chilapa para coordinar la atención de la situación.

“Estamos solos bajo las balas y las bombas. Ahorita, ‘Los Ardillos’ tienen retenido a Francisco Rodríguez Cisneros para poder seguir atacando nuestras comunidades, desplazarnos a todos y tomar el control de nuestros territorios”, abundó.

🚨🆘 Seis días bajo fuego en la Montaña Baja de #Guerrero. Mil familias nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán refugiadas en Alcozacán, ante los ataques con drones y armas largas de #LosArdillos.



Cuatro policías comunitarios muertos.



➡️ https://t.co/2HHXCYL6Ew pic.twitter.com/cPa0LtKqGz — La Razón de Tampico (@larazontampico) May 12, 2026

En el mismo sentido, el vocero de las comunidades acusó que, contrario a lo que se ha declarado oficialmente, no hay presencia del Gobierno federal para atender la violencia en las comunidades de Chilapa.

“Claudia Sheinbaum dice que nos están protegiendo. ¿Dónde está esa protección? [...] Siguen sin llegar; tienen helicópteros, tienen armas, tienen todo para entrar, pero siguen dejando a nuestros pueblos solos mientras nos están matando”, dijo el hombre.

Por lo anterior, hizo un llamado al Gobierno federal a “intervenir inmediatamente”: “Manden helicópteros, manden a todas sus fuerzas para defender a nuestros niños, niñas, hombres, mujeres y personas de la tercera edad”, dijo, en el mensaje en video.

#Ahora | 🚨 Comunidades indígenas denuncian ataques armados y con drones en Guerrero. Acusan abandono total del Gobierno federal y estatal. #Guerrero



“Los Ardillos están entrando a la comunidad de Alcozacan” pic.twitter.com/xSkK8XnToh — La Periodista (@LaPeriodista_MX) May 11, 2026

“Ya van más de cinco días de ataques y el gobierno sigue sin hacer nada, no podemos esperar más”, abundó.

El hombre extendió su llamado al gobierno estatal, a las autoridades pertinentes, a la prensa y a organizaciones de los derechos humanos.

Finalmente, aseguró que los responsables de la violencia en las comunidades de Chilapa son, directamente, César Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega Jiménez, Antonio Ortega Jiménez.

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