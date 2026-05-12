Guerrero avanza en seguridad: bajan 33.3% los homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de 2026

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), Marcela Figueroa, al dar las cifras.

Ciudad de México — La estrategia integral de seguridad implementada en Guerrero continúa dando resultados positivos, reflejados en la disminución de los homicidios dolosos durante los primeros cuatro meses de 2026, como resultado de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, los operativos permanentes, las detenciones y el decomiso de armas y drogas.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el comparativo de enero a abril de 2025 contra el mismo periodo de 2026, Guerrero registró una disminución del 33.3 por ciento en homicidios dolosos, ubicándose en el lugar 13 nacional en reducción de este delito.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dijo que, en el comportamiento mensual, Guerrero se posicionó en enero en el séptimo lugar nacional con 91 homicidios, equivalentes al 5.8 por ciento del total nacional; en febrero descendió al lugar 13 con 52 casos, representando el 3.8 por ciento; en marzo ocupó el quinto lugar con 101 homicidios, equivalente al 6.3 por ciento; mientras que en abril se colocó en el octavo sitio con 84 casos, correspondientes al 5.3 por ciento del total nacional.

Asimismo, en la comparación de enero de 2025 con enero de 2026, la entidad registró una disminución del 25.4 por ciento, ubicándose en el lugar 19 nacional; mientras que en el acumulado de enero-febrero de ambos años, la reducción fue del 33.2 por ciento.

Las autoridades destacaron que estos resultados son producto del reforzamiento de las acciones de seguridad, la presencia institucional en las regiones prioritarias y el trabajo coordinado entre corporaciones civiles y militares, lo que ha permitido avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad para las familias guerrerenses.

Guerrero entre los estados con mayores resultados en el combate al crimen y en desmantelamiento de laboratorios clandestinos: Harfuch

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó, en la mañanera, los resultados de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad donde destaca la detención de Audias “N”, quién mantenía presencia criminal en Guerrero.

Audias “N” era responsable de coordinar actividades de extorsión, de cometer delitos de extorsión, homicidio, producción y trasiego de droga, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina y mantener presencia criminal en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

En este contexto, Guerrero forma parte de los estados donde se han desarticulado y desmantelado 2,337 Laboratorios Clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, asegurando más de tres millones de litros (3,429,473 L) y 856,376 kg de sustancias químicas.

Información oficial. ı Foto: Especial.

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FGR