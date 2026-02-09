Padres de familia de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas afirman afectaciones de salud en menores

Un grupo de 30 padres de familia de estudiantes de las escuelas aledañas a la refinería ‘Olmeca’ en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco protestaron a las afueras del complejo petrolero para pedir la reubicación de los planteles escolares y no el cierre como sugieren las autoridades.
Con pancartas en mano, los padres pidieron reubicar las escuelas debido a que acusan que sus hijos presentan malestares en su salud debido a la cercanía de la refinería.
También rechazaron que las autoridades se negaran a buscar un predio para la reubicación y pidieran a los padres cambiar de escuela a sus hijos o cerrar por completo los planteles afectados.
Identifican a cuarto minero fallecido tras secuestro en Concordia, Sinaloa
De acuerdo con estudios de calidad del aire, como los realizados por Redspira, se ha demostrado que los niveles de contaminación han superado por mucho lo permitido.
“Nos angustian el ruido constante y ensordecedor, que les hace imposible estudiar; los olores a gas y las emisiones de humo negro, que ya han provocado problemas respiratorios en nuestros hijos. Las escuelas han amanecido cubiertas de coque: un desecho negro y pegajoso que, así como se queda en los muros y azoteas, queda en los pulmones de nuestros hijos”, expresaron los padres de familia en una carta.
Por su parte, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí es posible la reubicación de ambos planteles educativos.
De igual forma, informó que Pemex apoya la revisión de una posible contaminación, así como en la atención de la comunidad escolar.
“También está Pemex ahí apoyando y revisando la posible contaminación de la zona y atendiendo a la gente, que es lo más importante”, explicó.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT