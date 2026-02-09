Padres de familia de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas afirman afectaciones de salud en menores

Un grupo de 30 padres de familia de estudiantes de las escuelas aledañas a la refinería ‘Olmeca’ en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco protestaron a las afueras del complejo petrolero para pedir la reubicación de los planteles escolares y no el cierre como sugieren las autoridades.

Con pancartas en mano, los padres pidieron reubicar las escuelas debido a que acusan que sus hijos presentan malestares en su salud debido a la cercanía de la refinería.

También rechazaron que las autoridades se negaran a buscar un predio para la reubicación y pidieran a los padres cambiar de escuela a sus hijos o cerrar por completo los planteles afectados.

Al lado de la refinería de Dos Bocas @Pemex en Tabasco un grupo de más de 200 madres y padres de familia solicitan a @Claudiashein la reubicación de la escuela de sus hijos por afectaciones a su derecho a la salud y a la educación.



Urge que se tomen acciones @CClimaticas @CEMDA pic.twitter.com/C5xxCpQ2pL — Tito Garza Onofre (@garza_onofre) February 4, 2026

De acuerdo con estudios de calidad del aire, como los realizados por Redspira, se ha demostrado que los niveles de contaminación han superado por mucho lo permitido.

“Nos angustian el ruido constante y ensordecedor, que les hace imposible estudiar; los olores a gas y las emisiones de humo negro, que ya han provocado problemas respiratorios en nuestros hijos. Las escuelas han amanecido cubiertas de coque: un desecho negro y pegajoso que, así como se queda en los muros y azoteas, queda en los pulmones de nuestros hijos”, expresaron los padres de familia en una carta.

Por su parte, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí es posible la reubicación de ambos planteles educativos.

De igual forma, informó que Pemex apoya la revisión de una posible contaminación, así como en la atención de la comunidad escolar.

“También está Pemex ahí apoyando y revisando la posible contaminación de la zona y atendiendo a la gente, que es lo más importante”, explicó.

🔴“Sí es posible” la reubicación, señala la presidenta Claudia Sheinbaum ante la exigencia de padres de familia para relocalizar planteles en Paraíso, Tabasco, por la contaminación que implica la refinería de Dos Bocas.



⚠️Los manifestantes denuncian afectaciones a la salud,… https://t.co/zKZhxG9XKD pic.twitter.com/gYVoYeOIZ9 — Azucena Uresti (@azucenau) February 9, 2026

