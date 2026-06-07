Gears of War E-Day: Así podrás jugarlo antes del lanzamiento oficial

Recientemente, en el Xbox Games Showcase 2026 se presentó Gears of War E-Day, próxima entrega de una de las franquicias más importantes en el mundo del gaming que ya tiene fecha de lanzamiento.

El videojuego exclusivo de Xbox verá la luz el próximo 6 de octubre de este año y también estará disponible en PC. Sin duda, se trata de uno de los estrenos más esperados, en el que seguiremos la historia de un joven Marcus Fénix.

A younger Marcus Fenix takes center stage in this thrilling and brutal gameplay trailer for Gears of War: E-Day, the upcoming title that is set 14 years before the original game and that will be released on October 6, 2026.#IGNLive #IGNSummerOfGaming #XboxShowcase pic.twitter.com/6Efj6My1pk — IGN (@IGN) June 7, 2026

¿De qué trata Gears of War E-Day?

Gears of War E-Day se sitúa 14 años antes del videojuego original. Cuenta la historia de origen de la invasión Locust en el planeta Sera, en los primeros días de un apocalipsis brutal e inesperado.

A diferencia de las entregas anteriores, donde los protagonistas son soldados veteranos, aquí Marcus y Dom son jóvenes héroes de guerra que regresan a casa y se ven obligados a luchar desesperadamente para sobrevivir y proteger a los civiles contra un enemigo aterrador y desconocido.

De este modo, el título tiene un tono más oscuro y de terror. Está desarrollado íntegramente en Unreal Engine 5, por lo que ofrece un excelente nivel de realismo y fidelidad gráfica.

¿Cómo jugar antes que nadie Gears of War E-Day?

Se reveló que el estudio abrirá periodos en los que los fans de la saga podrán jugar el nuevo juego para probarlo de manera anticipada. Para esto, será necesario apartar una copia del juego, que tiene un costo de mil 399 pesos mexicanos en Steam.

The COG needs you. Report to Kalona.​

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🎮Multiplayer Beta starts August 6th​.

🔥Emergence Begins October 6th. ​



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La Beta abierta abrirá a partir del 6 de agosto; el director creativo de The Coalition, Matt Searcy, mencionó específicamente los “fines de semana de Beta abierta”. Se desconoce qué se podrá jugar, pero muchos esperan que se trate del apartado multijugador en línea.

Además, los jugadores que preordenen Gears of War: E-Day recibirán el conjunto de skins para armas Exfil y el skin para Dom Exfil.

También podrás acceder al videojuego días antes de su lanzamiento gracias a la Premium Edition de Gears of War: E-Day, que cuesta mil 999 pesos mexicanos y abrirá la posibilidad a que los fans comiencen el juego 5 días antes de su estreno.

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