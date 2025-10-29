El terror en los videojuegos ha evolucionado desde simples sprites pixelados hasta auténticas experiencias cinematográficas capaces de acelerar el corazón. Y con la llegada de Halloween, es el momento ideal para desempolvar esos títulos que nos hacen mirar por encima del hombro mientras jugamos con las luces apagadas.

Desde los clásicos inmortales hasta los nuevos títulos, aquí te presentamos un recorrido escalofriante por los mejores videojuegos de terror para disfrutar esta temporada.

Cuando hablamos de videojuegos de terror, hay nombres imposibles de omitir. Silent Hill, creado por Konami, es considerado el rey del horror psicológico. Su atmósfera niebla, su banda sonora perturbadora y su historia enrevesada marcaron un antes y un después en la industria. No era sólo miedo visual, sino emocional y psicológico.

Videojuegos de terror, de clásicos hasta novedades ı Foto: Especial

El Dato: Expertos han demostrado que jugar videojuegos de terror da algunos beneficios, como ponerte más alerta y perceptivo ante los desafíos difíciles.

Ahora está presente en la industria con una nueva entrega, Silent Hill, que está siendo aclamada por los fans del género. Su enfoque narrativo y estético mezcla el horror clásico con toques surrealistas, situándose como uno de los mejores juegos lanzados este 2025.

Por su parte, Resident Evil de Capcom instauró el subgénero del survival horror tal como lo conocemos hoy en día. El jugador debía administrar recursos limitados, resolver acertijos y enfrentarse a zombis en un ambiente cargado de tensión. Décadas después, sus remakes siguen encabezando listas de ventas, demostrando que el miedo también puede ser nostalgia.

Aunque no todos son clásicos, el avance tecnológico ha permitido que el miedo se sienta más real que nunca, además de que cada día tenemos más y más juegos al alcance de todos los gamers, desde quienes juegan en consolas hasta los que son más de PC.

Videojuegos de terror, de clásicos hasta novedades ı Foto: Especial

94 por ciento de reseñas positivas deja al juego Sons of the forest como uno de los favoritos

Un ejemplo es Alien: Isolation, donde un xenomorfo acecha al jugador. No hay dónde esconderse; sólo la tensión constante de ser cazado mientras en la piel de Amanda, la hija de Ellen Ripley, te encuentras en una batalla por tu supervivencia, con la misión de descubrir que pasó en verdad con Ellen.

Amnesia: The Bunker, ambientado en la Primera Guerra Mundial, apuesta por una atmósfera asfixiante, sin luces, con mecánicas de supervivencia que obligan a pensar rápido bajo presión y que, sin duda, te harán estar al borde de tu asiento, pero muy divertido.

Dead Space (2023 Remake) revive el horror espacial con gráficos de buena calidad, audio 3D envolvente y criaturas que parecen sacadas de una pesadilla. Su combinación de gore, aislamiento y ritmo narrativo lo convierte en una experiencia tan aterradora como adictiva.

El Tip: Aprovecha el Festival del Miedo IV en Steam, en el que encontrarás diversas ofertas en títulos de terror.

Si hay algo que nos ha demostrado este género, es que no siempre necesita grandes presupuestos. Algunos estudios independientes han demostrado que con buenas ideas y un diseño inteligente se puede causar auténtico pavor. Ejemplo de ello es Mouthwashing, un título corto, pero intensamente perturbador, conocido por su capacidad de dejar una huella emocional duradera tras explorar los efectos que puede tener el aislamiento y el miedo a lo desconocido.

Videojuegos de terror, de clásicos hasta novedades ı Foto: Especial

Los indies también están explorando nuevas formas de horror a través de lo psicológico y lo existencial, alejándose del susto fácil. Este tipo de propuestas se han popularizado en plataformas como Steam creando comunidades enteras de jugadores que buscan algo más profundo que el simple jump scare.

Otro gran ejemplo de juegos de terror populares en plataformas es Phasmophobia, en dónde en la piel de un cazafantasmas recorrerán, tu y hasta 3 amigos más, diversas locaciones embrujadas intentando recolectar las mayores pruebas posibles.

Dead By Daylight es otro gran título para jugar en compañía de tus amigos o con jugadores en línea, pues los supervivientes tendrán que escapar de un asesino sediento de sangre que los acecha en la oscuridad de las inquietantes locaciones disponibles en el juego.