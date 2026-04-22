Mariana Rodríguez anuncia su tercer bebé con Samuel García: ‘La mejor sorpresa’

Mariana Rodríguez anunció que se encuentra embarazada nuevamente. Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que ella y Samuel García dieron la noticia de que se encuentran en la espera de su tercer bebé.

En el clip, podemos ver a Mariana Rodríguez y Samuel García, quienes posan frente a la cámara antes de mostrar a Mariel, su primogénita. “Voy a ser hermana mayor otra vez”, dice ella con emoción mientras lleva una blusa que dice “big sis”.

Mariana Rodríguez anuncia su tercer bebé con Samuel García ı Foto: IG: @marianardzcantu

Después, el gobernador de Nuevo León y su esposa muestran el ultrasonido del bebé. Después de esto, vemos a la pareja junto a sus dos hijas mientras posan con el ultrasonido.

En la descripción de su video, Mariana escribió un mensaje en el que expresó la emoción de la familia por la llegada de un nuevo integrante próximamente.

“Y de repente… cuando sueltas el control, cuando dejas de medir tiempos, cuando aprendes a confiar…la vida llega y te sorprende”, comienza el mensaje.

Es entonces que dedica unas palabras al bebé que está gestando: “Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio .Mi oración más profunda… hecha realidad. Gracias por escogernos. Te amamos desde antes de conocerte. Y sí…la mejor sorpresa de este mundo", finaliza el mensaje.

Rodríguez y García también compartieron una foto junto a sus hijas y con el ultrasonido con la descripción “Soon to be 5″, es decir, “cerca de ser 5″.

La publicación desató diversas reacciones en redes sociales, por quienes celebraron que la pareja espera a su tercer hijo. De momento, se desconoce cuál es su género o cuál es la fecha en la que podría nacer.

Recordemos que Mariel, la primera hija de la pareja, nació el 10 de marzo del 2023, a las 3:52 am e Isabel, la segunda bebé de Mariana Rodríguez y Samuel García, nació el 12 de julio de 2025.

La pareja contrajo nupcias en marzo del 2020 en la Catedral Metropolitana de Monterrey. La boda se realizó a puerta cerrada y con pocos invitados al inicio de la pandemia de COVID-19. A través de los años, han logrado consolidarse como una de las parejas más sólidas de la política mexicana.