Diputados respaldan llevar a tribunales de EU casos de mexicanos fallecidos en operativos del ICE

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que México transite de la vía diplomática a la vía jurídica y penal en la búsqueda de justicia por la muerte de 17 mexicanos durante operativos y detenciones realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Con 30 votos a favor, la comisión presidida por el diputado Pedro Vázquez González (PT) aprobó un pronunciamiento en el que condena la escalada de actos de violencia y represión contra migrantes mexicanos en territorio estadounidense y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas.

En el documento, las y los legisladores manifestaron su respaldo a la estrategia anunciada por la titular del Ejecutivo federal para impulsar acciones legales que permitan esclarecer los fallecimientos y deslindar responsabilidades, postura que previamente fue respaldada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la Comisión reconoció las gestiones emprendidas por el gobierno mexicano para exigir justicia, entre ellas las denuncias presentadas y las acciones promovidas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el acceso a la verdad, la reparación del daño y la sanción a los responsables.

El pronunciamiento sostiene que ningún Estado puede justificar violaciones a los derechos humanos por la condición migratoria de las personas y subraya que deben prevalecer el respeto irrestricto a la dignidad humana, el principio de humanidad y la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior.

Durante la discusión, la diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) anunció su rechazo al pronunciamiento al considerar que los posicionamientos políticos resultan insuficientes sin recursos para fortalecer la red consular. Propuso etiquetar presupuesto específico para garantizar asesoría jurídica, acompañamiento y protección efectiva a las y los migrantes mexicanos.

Hoy en la @Mx_Diputados afirmé, ante la Comisión de Relaciones Exteriores 🌎, que Morena quiso disfrazar de defensa a los migrantes un pronunciamiento que en realidad elogiaba a su propio gobierno.



El @GPPRIDiputados se abstuvo de votar en favor de ese autoelogio, mientras el… pic.twitter.com/1HPf45updM — Lorena Piñón Rivera (@lorenapignon_) July 29, 2026

En contraste, el diputado Aniceto Polanco Morales (Morena) expresó su respaldo al documento y llamó a cerrar filas en defensa de los connacionales, mientras que la legisladora Maribel Solache González (Morena) destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, por primera vez el Estado mexicano ha decidido promover acciones legales ante tribunales estadounidenses por estos casos.

Por su parte, la diputada María Isidra de la Luz Rivas (PT) pidió no minimizar los hechos que derivaron en la muerte de 17 mexicanos y llamó a mantener la unidad institucional para respaldar a las familias afectadas y exigir que los casos no queden impunes.

📌 En la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, la dip. @isy_delaluz respaldó el pronunciamiento en favor de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos.



✅ Condenó las acciones que han derivado en la muerte de 17 mexicanas y mexicanos en Estados Unidos.

✅… pic.twitter.com/0EBh3s1JfR — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) July 29, 2026

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MSL