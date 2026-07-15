FGR asegura 55 toneladas de precursores químicos en inmueble de Durango

La Fiscalía General de la República aseguró 30 mil 119 litros de sustancias líquidas y 25 mil 525 kilogramos de materiales sólidos durante un cateo en el poblado Acatita, municipio de Tamazula, Durango. Los compuestos permanecían almacenados en tambos, bidones, costales, cajas de cartón y otros recipientes.

El operativo derivó de una denuncia recibida por la delegación estatal de la FGR. Un elemento de la Guardia Nacional informó que un ciudadano le alertó sobre un inmueble que, de acuerdo con el reporte, podría servir para actividades delictivas.

Después de las primeras indagatorias por la posible posesión de precursores químicos, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo una orden judicial para inspeccionar el predio.

Agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la diligencia con apoyo de corporaciones federales.

Tras recibir una denuncia, la @FGR_Durango ejecutó una orden de cateo autorizada por un juez en un inmueble del municipio de Tamazula, presuntamente utilizado para cometer actos delictivos.

Elementos de la #PFM ejecutaron la diligencia por la posible comisión del delito de… pic.twitter.com/sQ8nJlyDrl — FGR México (@FGRMexico) July 15, 2026

Autoridades localizaron líquidos dentro de contenedores, además de sustancias granuladas, en escamas y hojuelas. La denuncia señala que esos productos “podrían ser utilizados para la elaboración de drogas sintéticas”.

Personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardó el perímetro mientras los agentes ministeriales revisaron el lugar. La Fiscalía no informó sobre personas detenidas durante la intervención.

Todos los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Durango, instancia que continuará las investigaciones para determinar el origen, composición y destino de los materiales.

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MSL