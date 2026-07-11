FGR asegura dos tigres blancos durante cateo en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró dos tigres blancos durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, como parte de una investigación por un posible delito contra la biodiversidad.

De acuerdo con la dependencia, la diligencia se llevó a cabo luego de una denuncia presentada en la Ventanilla Única de Atención (VUA) por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes reportaron que en el inmueble presuntamente se encontraban los ejemplares.

La Fiscalía Federal, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo de un juez una orden de cateo, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Defensa, Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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Durante el operativo fueron asegurados los dos tigres blancos, así como el inmueble, que quedó a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar la situación legal de los ejemplares y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado quién sería el propietario de los animales.

Derivado de una denuncia en la Ventanilla de Atención de la #FGR en @FGR_Durango, se cumplimentó una orden de cateo por un posible delito contra la biodiversidad.

Autoridades aseguraron dos tigres blancos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para… pic.twitter.com/xOKvD4NeBk — FGR México (@FGRMexico) July 11, 2026

El aseguramiento ocurre tras la muerte de Kenzo

El caso ocurre apenas unos días después de la muerte de Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un predio particular en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

El felino fue localizado tras un operativo de búsqueda, durante el cual recibió disparos de un elemento de seguridad. Posteriormente murió debido a las heridas, según confirmaron las autoridades tras la necropsia practicada por especialistas.

Aunque la FGR no ha relacionado ambos casos, el aseguramiento de los dos tigres blancos en Durango vuelve a poner atención en la tenencia de fauna silvestre y en la aplicación de la legislación ambiental para proteger especies cuya posesión está regulada en México.

Él es Kenzo, el tigre de Bangala que fue sacrificado por policías estatales del Edomex, debido a la ineptitud de los veterinarios que intentaron sedarlo para capturarlo.



La responsabilidad es de la Profepa, pero no esperen castigo para los culpables. Las autoridades morenistas… pic.twitter.com/aXzUrwGViw — Vero Islas (@LOVREGA) July 3, 2026

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MSL