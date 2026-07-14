Ministra tiene que explicar freno del juicio a García: CSP

María Estela Ríos durante la sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, explicar el “freno” que se concedió al gobernador Samuel García Sepúlveda, en el juicio político que el Congreso del Estado de Nuevo León mantiene en su contra.

En una notificación publicada el pasado lunes, el máximo tribunal determinó procedente ceder una suspensión para que no se “ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político hasta en tanto se resuelva el fondo" de la controversia constitucional 386/2026 , sin que el juicio se detenga.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Al ser una resolución derivada de la ponencia de Ríos González, la mandataria federal dijo que es la ministra quien debe rendir una explicación. No obstante, consideró que un gobernador sí puede ser sometido a juicio .

“Tiene que explicarlo ella, ¿no?, cuáles fueron las consideraciones que tomó. Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo a las constituciones de cada estado de la República, y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión”, declaró este martes durante su conferencia matutina.

Samuel García, gobernador de Nuevo León. ı Foto: Cuartoscuro

También comentó que se deben de evaluar los argumentos que el Congreso de Nuevo León tiene para haber emprendido ese procedimiento contra el mandatario local.

“Hay que leer los argumentos (...) y hay que ver cuáles son las pruebas también que tiene el Congreso para el juicio”, dijo.

Congreso de Nuevo León inició diligencias por juicio político

El pasado 26 de junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició la etapa de investigación a secretarías estatales y a al menos 12 empresas, que deberán de presentar un informe de actividades como parte del juicio político en contra de Samuel García.

Lo anterior, luego de que el gobernador fue acusado por Morena de, presuntamente, incurrir en prácticas ilícitas como triangulación de recursos y corrupción.

La dirigente estatal del partido guinda, Anabel del Roble Alcocer Cruz, presentó una solicitud de juicio político contra el mandatario, a quien además acusó de cometer peculado.

En sesión, la Comisión Anticorrupción votó para iniciar con el período de diligencias, pese a la oposición de Movimiento Ciudadano y la abstención del Partido Verde Ecologista de México.

Las secretarías dependientes del gobierno de Nuevo León, así como 12 empresas señaladas de vínculos con las presuntas irregularidades, deberán de presentar un balance de sus movimientos.

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cehr