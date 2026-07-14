Gobierno de México rechaza acusación de la DEA sobre ‘conexión’ con cárteles

Siglas de la DEA, en una fotografía ilustrativa.

El Gobierno de México rechazó las declaraciones de Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), quien señaló una supuesta “conexión” entre los cárteles y las autoridades mexicanas.

En un comunicado, la administración federal sostuvo que esa afirmación “carece de sustento” y contradice los resultados públicos de su estrategia contra las organizaciones criminales.

Desde el inicio del sexenio hasta el 30 de junio de 2026, las fuerzas de seguridad detuvieron a 59 mil 582 personas, aseguraron 31 mil 366 armas de fuego y decomisaron 498 toneladas de narcóticos. Dentro de esa cifra figuran 2 mil 363 kilogramos de fentanilo, además de cinco millones de pastillas elaboradas con esa sustancia.

Medio millón de pastillas de fentanilo destruidos por la FGR en Sinaloa. ı Foto: FGR

Autoridades federales también inhabilitaron 2 mil 627 laboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetaminas. Entre los capturados aparecen líderes, operadores y generadores de violencia relacionados con distintas estructuras delictivas, sin distinción entre grupos.

Destacan detención de servidores y exfuncionarios

Más de 80 servidores y exfuncionarios quedaron bajo arresto por presuntos vínculos con actividades ilícitas mediante la Operación Enjambre y otros despliegues. El balance incluye a 7 presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su captura.

Respecto a los índices de violencia, el Gabinete de Seguridad informó que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 48 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Esa reducción equivale a 41 asesinatos menos cada día en la República.

Detenidos en Chihuahua, entre ellos Roberto "N", alias “02”, un objetivo prioritario. ı Foto: X, @GabSeguridadMX

Como parte de la colaboración bilateral, México destacó la aprehensión de objetivos prioritarios requeridos por autoridades estadounidenses. El planteamiento oficial mantiene la cooperación con Washington bajo principios de soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación frente a organizaciones criminales transnacionales.

“El gobierno de México mantiene su disposición para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones”, concluyó el Gabinete de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/qgsWJPbs6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 14, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr